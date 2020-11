"Vielleicht sollte ich in der Mitte des ersten Satzes meinen Sieg verkünden", schrieb der 25-jährige US-Amerikaner.

"Und wenn mein Gegner nicht vom Platz geht, werde ich Hinweise darauf geben, dass der Schiedsrichter ein Betrüger ist und dass das Match sofort beendet werden sollte", so Kwiatkowski, 208 der Welt, vor seiner Auftaktpartie am Mittwoch bei der ITF Future Tour in Fayetteville, North Carolina gegen den Südafrikaner Ruan Roelofse.