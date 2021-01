Zunächst startet Struff beim Teamwettbewerb ATP Cup an der Seite von Alexander Zverev und dem Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (1. bis 5. Februar). Anschließend stehen ab dem 8. Februar die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres an.

In der Vorbereitung hatte Familienvater Struff "viel im Fitnessbereich gemacht", wie er dem "SID" berichtete. Durch Matchpraxis in Antalya und dann auch während der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne in Melbourne will er sich den spielerischen Feinschliff verpassen.