Tennis

US Open gedenken verstorbener Queen Elizabeth II. mit Schweigeminute vor Damen-Halbfinale

Auch die US Open wurden am Donnerstag von der Nachricht über den Tod von Queen Elizabeth II. überrascht. Die Spielerinnen Ons Jabeur und Caroline Garcia, die Fans im Arthur Ashe Stadium sowie Tennis-Legende Billie Jean King gedachten der Monarchin gemeinsam in einer Schweigeminute.

00:00:23, vor einer Stunde