"Ich wollte über einige Kontakte den Gouverneur von New York erreichen", erzählte der Weltranglistenerste nach seinem ungefährdeten Achtelfinaleinzug gegen Struff. Bis zu Andrew Cuomo drang Djokovic mit seinem Gnadengesuch zwar nicht vor - doch es zeigt, wie ernst die Lage bei den US Open ist.

Schaden genommen hat das Turnier durch das Chaos am Freitag allemal, auch wenn Mannarino nach langem "Hin und Her", wie Zverev es nannte, mit rund dreistündiger Verspätung dann doch noch zum Match antreten durfte.

US Open

Mannarino gehört zu einer Gruppe von bis zu elf Profis, die engen Kontakt mit dem vor Turnierstart positiv auf das Coronavirus getesteten Franzosen Benoît Paire hatten und sich in eine Sonder-Quarantäne begeben mussten.

Allerdings, so betonte Mannarino, sei den betroffenen Spielern noch am Sonntag versichert worden, dass sie ihre Hotelzimmer für Trainings und Matches verlassen dürfen. Bis es sich die politischen Entscheidungsträger fünf Tage später dann doch anders überlegten.

"Ich wusste nicht, dass sich die Situation so verändern könnte", sagte der verwunderte Mannarino. Erst wenige Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie habe er erfahren, "dass wir bis zum Rest der Quarantäne nur noch in unserem Zimmer sein dürfen".

Und ausgestanden ist die Geschichte für den 32-Jährigen trotz seines Ausscheidens gegen Zverev noch lange nicht. Er dürfe New York erst am kommenden Freitag verlassen, berichtete Mannarino. Sein Coach müsse sogar noch einen Tag länger in seinem Hotelzimmer verharren.