Kerber gleicht zu null zum 5:5 aus. Im nächsten Service von Friedsam lockt sie ihre Landsfrau mit einem Stopp clever ans Netz vor und verwandelt dann mit dem Lob. Dennoch bleibt Friedsam aggressiv, will das Tempo in den Ballwechseln bestimmen und wird dafür mit dem 6:5 belohnt.

Mit einem Ass verwandelt Kerber den Spielball zum 4:4. Der Satz geht langsam in die entscheidende Phase. Nach einem Doppelfehler steht es 30:30 bei Aufschlag Friedsam. Aber Kerbers Schläge werden im anschließenden Ballwechsel zu kurz. Friedsam ergreift die Initiative und macht am Netz den Punkt. Dann folgt aber der Rahmentreffer der Pfälzerin zum 40:40.

Aber Friedsam gelingt das Rebreak. Die Pfälzerin kämoft sich in diesem Spiel von Kerber in die Ballwechsel hinein, bleibt mutig und wird belohnt. Nach einem Vorhandfehler von Kerber steht es 1:1.

Die Verzögerung wegen des Regens am New Yorker Vormittag war nur kurz. Auch auf den anderen Plätzen beginnen in diesen Minuten die Matches.

Das Match hat begonnen. Kerber findet deutlich besser in den Rhythmus als ihre Gegnerin. Die Siegerin von 2016 hat eine schöne Länge in ihren Schlägen, während Friedsam noch viele schnelle Fehler macht. Fast folgerichtig hat Kerber drei Breakbälle. Und gleich den ersten nutzt sie mit einem schönen Rückhand-Longline zum 2:0.

Los geht es um 17:00 Uhr mit dem deutschen Duell zwischen Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam. Da bei Eurosport 1 noch die Tour de France läuft und auch noch bis deutlich nach 17:00 Uhr laufen wird, sind wir bei Eurosport 2 von Anfang an live dabei. Allen, die diesen Sender nicht empfangen können, lege ich den Eurosport Player nahe. Hier gibt es nicht nur das Programm von beiden Eurosport-Sendern, sondern auch Bonuskanäle von allen Plätzen in Flushing Meadows.

