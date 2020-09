In Runde drei wartet nun Stephens, die das New Yorker Grand-Slam-Turnier 2017 gewann. Der direkte Vergleich spricht für Williams, die mit 5:1 führt. Das bis dato letzte Match ist aber bereits mehr als fünf Jahre her. 2015 standen sich die beiden US-Profis im Achtelfinale der French Open gegenüber, Williams behielt in drei Sätzen die Oberhand.