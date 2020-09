Die wichtigsten Matches des Tages:

00:05 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit von einem Tag, der es in sich hatte. Im Eurosport Player und bei Eurosport 1 könnt Ihr die Matches der Night Session weiter mitverfolgen. Morgen geht es hier ab 17:00 Uhr wieder im Liveticker weiter. Und natürlich erfahrt ihr bei Eurosport und bei Eurosport.de auch alle weiteren News zur Djokovic-Disqualifikation. Auf Wiedersehen!

23:54 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 7:6

Nach einem Rückhandfehler von Kvitova hat jetzt Rogers Matchball. Und dann fliegt der Return von Kvitova weit ins Aus. Rofgers lässt ihrer Freude freien Lauf. Das US-Girl besiegt die zweimalige Wimbledonsiegerin, wehrt dabei vier Matchbälle ab und erreicht das Viertelfinale von Flushing Meadows!

23:52 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 6:6

Rogers bleibt mutig und macht aus einem 3:5 ein 5:5 mit schönen WInnern aus dem Halbfeld. Dann verzieht sie aber die Rückhand und beschwert Kvitova damit den vierten Matchball. Doch dann folgt der Doppelfehler der Tschechin, und was für einer! Beim ersten Aufschlag ist der Ballwurf viel zu niedrig, und sie hat keine Chance, über das Netz zu kommen. Dann folgt ein Netzaufschlag und beim zweiten Aufschlag fliegt der Ball weit ins Aus.

23:47 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 6:6

Beide Frauen geben hier alles, und man merkt ihnen die mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit nicht an. WIe könnte es anders sein: Beim Seitenwechsel steht es 3:3.

23:42 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 6:6

Großartiger Return von Kvitova zum 30:30. Aber wieder behält Rogers die Nerven, macht Druck und verwandelt schließlich mit der Vorhand von der T-Linie. Und mit einem schönen Stopp punktet die US-Amerikanerin zum 6:6. Das Match geht in den Tiebreak. Und das hat es auch verdient nach hochklassigem dritten Satz auf beiden Seiten.

23:38 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 5:6

Kvitova hat man einen möglichen Frust über die drei vergebenen Matchbälle nicht angemerkt. Sie bleibt konzentriert und bringt sicher ihr Aufschlagspiel zum 6:5 durch. Wieder liegt der Druck bei Rogers.

23:34 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 5:5

Kvitova macht Druck, zwingt Rogers zum Fehler und holt sich Matchball Nummer drei. Aber dann kommt die Tschechin etwas zu ungestüm ans Netz nach vorne, und Rogers punktet mit dem Passierball. Mit dem Aufschlag-Winner gleicht Rogers doch noch zum 5:5 aus. Der Krimi geht weiter!

23:30 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 4:5

Rogers serviert gegen den Matchverlust. Es steht 30:30. Und dann gerät der Rückhand-Longline von Rogers ins Aus, und Kvitova hat den ersten Matchball. Doch die US-Amerikanerin wehrt den Matchball mit einem clever platzierten Aufschlag ab. Es geht über Einstand. Mit der Vorhand holt sich Kvitova kurz darauf Matchball Nummer zwei. Aber wieder kann Rogers abwehren.

23:25 Uhr - Djokovic verliert Ranglistenpunkte

Es düfte nicht seine größte Sorge im Moment sein, aber nach der Disqualifikation darf Novak Djokovic auch nicht die Ranglistenpunkte und das Preisgeld für den Achtelfinaleinzug behalten. Zudem könnte auch eine weitere Geldstrafe auf den Serben zukommen. Hier gibt es die Erklärung der USTA:

23:22 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 4:4

Kvitova führt mit 4:3. Für Rogers wird es beim Stand von 15:30 etwas kritisch. Aber die US-Amerikanerin bleibt cool und glänzt mit einem Longline aus der Defensive. Kvitova hält dagegen, und es geht schließlich über Einstand. Mit guten Aufschlägen gelingt Rogers schließlich der Spielgewinn zum 4:4.

INFO - Djokovic disqualifiziert

Die Szene im Video: So kam es zur Disqualifikation von Djokovic.

23:07 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 2:2

Zwei weitere Breakbälle für Kvitova, nachdem die Schläge von Rogers immer kürzer wurden. Und den zweiten verwandelt die zweimalige Wimbledon-Siegerin mit einem schönen Rückhand-Crossball. 2:2 im dritten Satz und damit alles wieder ausgeglichen.

22:58 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6, 2:0

Kvitova musste gleich ihr erstes Aufschlagspiel im dritten Satz abgeben. Anschließend hat die Tschechin die Chance zum Rebreak, aber Rogers kämpft sich aus der kritischen Situation heraus. Die US-Amerikanerin macht den Spielgewinn zum 2:0 im entscheidenden Durchgang.

22:48 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 3:6

Auf dem Louis Armstrong geht es in den dritten Satz. Petra Kvitova entscheidet den zweiten Durchgang gegen Shelby Rogers mit 6:3 für sich. Beim Satzball zwingt die Tschechin nach einem starken Return zunächst in die Defensive und verwandelt dann mühelos am Netz.

22:45 Uhr: Siegemund im Doppel erfolgreich

Es gibt aus deutscher Sicht neben dem Sieg von Alexander Zverev noch eine weitere gute Nachricht. Laura Siegemund hat gemeinsam mit der Russin Vera Zvonareva das Halbfinale im Doppel erreicht. Die beiden besiegten Elise Mertens aus Belgien und die Weißrussin Alyna Sabalenka mit 6:4 und 7:6 (7:1).

22:36 Uhr: Becker zum Djokovic-Aus

Eurosport-Experte Boris Becker bedauert die Disqualifikation des Favoriten, betont aber auch, dass es keine andere Entscheidung gab. Djokovic sei für ihn wie ein Familienmitglied, betonte Becker. "Es gibt niemanden, der ihn mehr verehrt als ich. Aber das hat er falsch gemacht und ist zurecht aus dem Turnier genommen worden", sagte die Tennis-Legende.

22:24 Uhr - Rogers - Kvitova - 7:6, 1:2

Ihr erfahrt hier im Ticker natürlich alles zur Djokovic-Disqualifikation, sobald es neue Informationen gibt. Und hoffentlich kann man auch bald positive Nachrichten zum Gesundheitszustand der Linienrichterin vermelden. Aber es läuft auch noch Tennis auf den anderen Plätzen. Und auf dem Louis-Armstrong hat Shelby Rogers im Tiebreak den ersten Satz gegen Petra Kvitova gewonnen. Im zweiten Durchgang hat Kvitova aber ein Break Vorsprung.

22:18 Uhr - Djokovic disqualifiziert

Das ist natürlich ein Ende des Matches, das keiner gewollt hat, aber das absolut richtig ist. Und man kann nur hoffen, dass es der Linienrichterin einigermaßen gut geht. Sie ist sofort, nachdem sie getroffen wurde, auf dem Platz zusammengesackt und wurde behandelt. Hoffentlich ist da nicht zu viel passiert.

22:14 Uhr - Djokovic disqualifiziert

Die Entscheidung ist gefallen. Novak Djokovic ist disqualifiziert! Er akzeptiert das ohne große Widerworte, verabschiedet sich von Carreño Busta und verlässt den Ball blitzschnell. Es ist natürlich eine bittere Entscheidung für das Turnier, aber es ist die einzig richtige. Carreño Busta wird gefragt, ob er ein Interview geben will, lehnt das aber ab.

22:11 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 5:6

Der Oberschiedsrichter ist auf dem Platz und redet mit Djokovic. Der Weltranglisten-Erste zeigt sich einsichtig. Er ist über den Vorfall ehrlich geschockt. Das merkt man auch. Man kann Gesprächsbruchstücke vernehmen, die Richtung Disqualifikation deuten!

22:08 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 5:6

Es gibt heftige Diskussionen auf dem Platz! Aus Ärger über das Break schlägt Djokovic den Ball Richtung Platzende. Und der Serbe trifft eine Linienrichterin! Das war unabsichtlich, und man sieht ihm den Schock im Gesicht an. Aber die Frau liegt am Boden und wird anscheinend am Hals behandelt. Das muss eigentlich Konsequenzen haben.

22:02 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 5:6

Djokovic kann zunächst weiterspielen. Aber sein Sturz war gleichzeitig der Punkt für Carreño-Busta zum 0:30 aus Sicht des aufschlagenden Djokovic. Und dann patzt der Serbe beim Stopp, und sein Gegner hat drei Breakbälle. Und den zweiten nutzt Carreño-Busta am Netz zum 6:5.

21:59 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 5:5

Das sieht nicht gut aus. Djokovic rztscht weg und stützt sich auf seinem Arm ab. Er verzieht das gesicht und hält sich anschließend die Schulter. Der Weltranglisten-Erste lässt den Physiotherapeuten kommen. Hoffentlich ist da nichts passiert.

21:54 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 5:5

Und plötzlich kann es ganz schnell gehen. Drei Satzbälle für Djokovic nach einem Vorhandfehler seines Gegners. Aber beim ersten hat Carreño Busta das Glück auf seiner Seite, als ein Angriffsball die Grundlinie noch kratzt. Beim zweiten gewinnt der Spanier das Netzduell. Und beim dritten überlistet er Djokovic mit einem Stopp. Nach einem Service-Winner von Carreño Busta steht es 5:5.

21:43 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:4

Carreño Busta patzt mit der Rückhand. Es steht 30:30 bei Aufschlag des Spaniers. Mit einem Ass befreit sich der Spanier etwas aus der kritischen Situation, verschlägt dann aber einen Longline. Djokovic packt den Vorhand-Winner aus und holt sich einen Breakball, den sein Gegner mit dem Aufschlag-Winner kontert. Er holt sich doch noch den Spielgewinn zum 4:4.

21:36 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:3

Djokovic macht in der Anfangsphase des Matches viele freie Punkte durch den Aufschlag. Dem Serben gelingt soeben sogar ein Ass mit dem zweiten Service. Seinen Aufschlag bringt er erneut mühelos durch und führt 4:3. Auch Carreño Busta hatte bisher aber noch keine Probleme beim Service.

21:30 Uhr - Kvitova - Rogers - 2:2

Auch auf dem Louis Armstrong läuft das Geschehen bereits wieder. Die Tschechin Petra Kvitova und Shelby Rogers aus den USA ermitteln die nächste Viertelfinalteilnehmerin. Es steht 2:2 im ersten Satz.

21:27 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 2:2

Es ist ein sehr ausgeglichener Matchbeginn. Beide Spieler hatten noch keine großen Schwierigkeiten bei eigenem Aufschlag. Nach einem Rahmentreffer von Djokovic, durch den der Ball deutlich ins Aus segelt, steht es 2:2.

21:15 Uhr - Djokovic - Carreño Busta

Los geht es auf dem Arthur Ashe. Das Achtelfinalspiel zwischen Novak Djokovic und Pablo Carreño Busta steht auf dem Programm. Der Weltranglisten-Erste eröffnet mit eigenem Aufschlag und macht das sehr souverän. Mit einem Ass beim Spielball bringt er zu null sein Spiel zum 1:0 durch.

20:54 Uhr - Putintseva - Martic - 6:3, 2:6, 6:4

Yulia Putintseva steht im Viertelfinale. Die Kasachin bezwingt Petra Martic in drei Sätzen. Martic hatte kurz vor Matchende einmal ein Medical Timeout genommen, zu einem Zeitpunkt, als sie eigentlich gerade die Oberhand hatte.

20:37 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2, 6:1

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale von Flushing Meadows! Mit dem Schmetterball holt sich der Deutsche zwei Matchbälle. Und dann versucht es Alejandro Davidovich-Fokina mit dem Aufschlag von unten. Aber Zverev lässt sich nicht überlisten, macht den Punkt und löst seine Achtelfinalaufgabe sehr souverän. Das war eine grundsolide Leistung von Zverev!

20:34 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2, 5:1

Davidovich-Fokina spielt jetzt Alles oder Nichts. Der Spanier attackiert jeden Ball, will sich nicht mehr auf längere Ballwechsel einlassen. Das beschert ihm zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Zverev mit einem Ass ab, den zweiten mit einem cleveren Kick-Aufschlag. Aber kurz darauf lässt er sich etwas in die Defensive drängen und hat wieder Breakball gegen sich. Er antwortet mit einem Punkt mit dem Netzangriff. Es folgen ein Ass und ein Aufschlagwinner zum 5:1.

20:30 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2, 4:1

Davidovich-Fokina scheinen die Fußprobleme durch den Sturz auch stark zu behindern. Der Spanier humpelt über den Platz, läuft gar nicht mehr zu einigen Bällen. Auch mental scheint er das Spiel schon fast abgehakt zu haben. Nach einem sehr leichten fehler von Davidovich-Fokina beim Smash holt sich Zverev das nächste Break, und der Spanier reagiert gar nicht darauf.

20:26 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2, 3:1

Nach seinem ersten Doppelfehler der Partie muss Zverev über Einstand gehen. Aber er lässt die Asse Nummer 14 und 15 folgen und bringt seinen Gegner so gar nicht erst in die Ballwechsel. 3:1 für Zverev.

20:22 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2, 2:1

Davidovich-Fokina ist nach dem Medical Timeout zurück auf dem Platz und läuft noch etwas unrund. Zverev bringt sein Spiel zum 1:1 zu null durch. Anschließend muss sein Gegner nach einem Vorhandfehler am Netz wieder über Einstand gehen. Mit einem Weltklasse-Return holt sich Zverev die Breakchance. Und dann patzt Davidovich-Fokina mit der Rückhand. 2:1 für Zverev.

20:10 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2, 0:1

Davidovich-Fokina muss wieder über Einstand gehen, bringt sein Spiel zum 1:0 auch dank zweier schneller Fehler von Zverev aber durch. Der Spanier ist allerdings weggerutscht und hat sich dabei anscheinend am Fuß verletzt. Er lässt den Physiotherapeuten kommen.

20:01 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 6:2

Drei Satzbälle für Zverev. Und mir seinem insgesamt elften Ass bringt der Hamburger den Durchgang nach Hause. Das sieht aus deutscher Sicht sehr gut aus. 2:0-Satzführung nach gerade einmal 58 Minuten.

19:59 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 5:2

Drei weitere Breakchancen für Zverev. Und bei der zweiten patzt Davidovich-Fokina beim Vorhand-Crossball. 5:2 für Zverev im zweiten Satz. Der Deutsche bleibt heute auch sehr ruhig, hat sich auch nach dem frühen Break gegen ihn im zweiten Satz nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so.

19:57 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 4:2

In den Ballwechseln passiert Zverev aktuell der eine oder andere schnelle Fehler, was auch daran liegen könnte, dass er im ersten Satz wegen vieler Fehler seines Gegners kaum die Chance hatte, in die Ballwechsel zu finden. Aber der Aufschlag kommt heute herausragend, auch der zweite. Damit rettet Zverev sich immer wieder aus leicht kritischen Situationen. Er hat heute übrigens noch keinen Doppelfehler serviert.

19:53 Uhr - Putintseva - Martic - 6:3, 2:6

Satzausgleich für Martic! Die Kroatin entscheidet auf dem Arthur Ashe den zweiten Durchgang gegen Putintseva mit 6:2 für sich. Nach Ende dieses Matches kommt es zum Duell zwischen Novak Djokovic und Pablo Carreño Busta.

19:50 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 3:2

Davidovich-Fokina versucht es immer wieder mit Stopps. Aber die meisten sieht Zverev schon im Ansatz und ist früh auf dem Weg ans Netz. Dort kann er verwandeln. Auf diese Weise erspielt er sich auf eine weitere Breakchance. Und dann schenkt ihm der Spanier das Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler. 3:2 für Zverev!

19:46 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 2:2

Davidovich-Fokina ist jetzt deutlich besser als im ersten Satz, macht mit einem starken Vorhand-Crossball den Punkt zum 30:30 bei Aufschlag Zverev. Schließlich geht es für den Hamburger wieder über Einstand. Und dann patzt er beim Smash zum breakball für Davidovich-Fokina. Er antwortet mit einem starken zweiten Aufschlag. Zur Zeit muss Zverev über das Service kommen, weil er über die Vorhand etwas schwächelt. Mit einem Ass punktet er zum 2:2.

19:39 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 1:2

Trotz des Breaks gegen ihn bleibt Zverev konzentriert, versucht es weiter mit seiner Taktik aus dem ersten Durchgang. Die beschert dem Hamburger zwei Chancen zum Rebreak. Und dann schlägt Davidovich-Fokina den Longline weit ins Aus. Alles wieder offen im zweiten Satz.

19:35 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2, 0:2

Mit Beginn des zweiten Durchgangs findet Davidovich-Fokina besser in die Ballwechsel. Und dann hat Zverev nach einem Vorhandfehler Breakball gegen sich, den sein Gegner aber mit einem Rahmentreffer vergibt. Dann steht Zverev allerdings bei einem Crossball schlecht zum Ball und verschlägt. Und mit einem cleveren Stopp überlistet der Spanier Zverev und führt 2:0.

19:27 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 6:2

Zverev beweist bisher eine sehr schöne Spielübersicht. Der Deutsche ahnt die nächsten Bewegungen des Spaniers oft voraus, hat dann keine Probleme zu verwandeln. Mit einem Ass holt er sich die ersten beiden Satzbälle. Und es folgt das nächste Ass zum 6:2 hinterher. Das ist bis jetzt eine sehr gute Vorstellung von Zverev.

19:22 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 5:2

Nachdem Zverev mühelos sein Spiel zum 5:2 gewonnen hat, legt Davidovich-Fokina jetzt ebenfalls sicher nach. Den Spielball verwandelt der Spanier mit einem Ass. Aber gleich serviert Zverev schon zum Satzgewinn.

19:18 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 4:1

Das ist ein sehr guter Start von Zverev. Der Deutsche bestimmt das Tempo in den Ballwechseln, wartet den richtigen Zeitpunkt ab und verwandelt dann. Sein Gegner spielt außerdem noch sehr fehlerhaft, besonders die Rückhand passt bei Davidovich-Fokina noch nicht. Mit einer druckvollen Rückhand-Cross holt sich Zverev das zweite Break zum 4:1.

19:11 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 2:1

Das war ein sehr konzentriertes erstes Aufschlagspiel von Zverev. Den Spielball zum 1:1 verwandelt er mit einem Ass. Kurz darauf holt sich der Deutsche nach einem Vorhandfehler seines Gegners die ersten beiden Breakchancen. Beim ersten gerät die Rückhand des Deutschen zu lang. Die zweite nutzt er aber mit einem schönen Vorhandwinner zum 2:1.

19:04 Uhr - Zverev - Davidovich Fokina - 0:1

Los geht es für Alexander Zverev. Sein zwei Jahre jüngerer Gegner muss nach einem Fehler mit dem Volley über Einstand gehen. Aber bei Vorteil für Davidovich Fokina springt der Ball unsauber von der Linie ab, und Zverev kann ihn nur noch mit dem Rahmen erwischen. 1:0 für den Spanier.

18:55 Uhr - Putintseva - Martic - 6:3

Im Match auf dem Arthur Ashe ist zwischen Yulia Putintseva und Petra Martic der erste Satz zu Ende gegangen. Die Kasachin gewinnt den Durchgang mit 6:3.

18:40 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 4:6

Zwei weitere Matchbälle für Brady nach einem Fehler Kerbers beim Slice. Und dann landet der Return der Deutschen ins Aus. Brady steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand Slam Turniers. Es war im zweiten Satz auf beiden Seiten ein gutes Niveau, aber Brady war die letztlich deutlich bessere Spielerin auf dem Platz. Falls die Oberschenkelprobleme sie nicht zu sehr behindern, kann das auch noch die eine oder andere Runde für sie weiter gehen.

18:34 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 4:5

Nach einem cleveren Return von Brady hat die US-Amerikanerin ihren ersten Matchball. Kerber wehrt diesen kämpferisch stark mit einem Crossball ab. Mit einer mit viel Übersicht gespielten Vorhand gegen die Laufrichtung ihrer Gegnerin holt sich die Deutsche den Spielball, den sie mit einem Service-Winner verwandelt. 4:5.

18:29 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 3:5

Kerber hat erneut Breakball, bei dem Brady ihr mit tollem Aufschlag aber keine Chance lässt. Die US-Amerikanerin holt sich doch noch das Spiel zum 5:3. Den entscheidenden Punkt macht sie mit einem fantastischen Crossball. 5:3 für Brady. Kerber serviert nun gegen den Matchverlust.

18:24 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 3:4

Bei Spielball Brady hat Kerber großes Glück mit der Netzkante. Der Ball tropft noch unerreichbar ins Feld der US-Amerikanerin. Und dann verschlägt Brady die Vorhand und hat Breakball gegen sich. Aber den wehrt sie ganz stark mit einem Vorhand-Winner ab.

18:16 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 3:4

Kerber kämpft und wehrt sich, aber Brady hat auf fast alles die bessere Antwort. Die US-Amerikanerin hat zwei weitere Breakchancen, die sie aber nicht nutzen kann. Kerber holt sich doch noch ihr Aufschlagspiel zum 3:4 und bewahrt sich damit weiter ihre Chance. Den Punkt zum Spielgewann macht sie mit einem schönen Vorhand-Longline, der Brady zum Fehler zwingt.

18:11 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 2:4

Das Spiel geht weiter. Brady ist am linken Oberschenkel bandagiert worden. Im ersten Spiel nach Wiederaufnahme der Partie kommt ihr erster Aufschlag zunächst zu selten, und Kerber hat zwei Breakbälle. Aber die wehrt Brady dann wieder mit gutem Aufschlag und tollem Vorhand-Winner ab. Mit dem Rückhand-Crossball packt die US-Amerikanerin den Winner zum 4:2 aus.

18:05 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 2:3

Brady hat eine Behandlungspause genommen und wird vermutlich am Bein verarztet. Zumindest hatte sie auf den Oberschenkel gezeigt, bevor sie den Platz verlassen hatte. Das Spiel ist also unterbrochen. Groß eingeschränkt war die US-Amerikanerin bisher nicht, und sie hat sich sehr gut bewegt.

17:59 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 2:3

Brady gelingt alles. Kerber ist jetzt wieder besser in den Ballwechseln, macht weniger Fehler als in der Endphase des ersten Durchgangs. Aber Brady ist weiterhin die bessere Spielerin. Wieder muss Kerber über Einstand gehen. Aber sie holt sich das Spiel noch und kommt auf 2:3 heran. Beim Spielball hat sie auch sehr gut serviert.

17:52 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 1:3

Wenn sie mal in die Ballwechsel kommt, versucht Kerber, ihre Gegnerin laufen zu lassen. Das kann ein gutes Mittel sein, auch wenn noch nicht immer funktioniert hat. Mit tatkräftiger Unterstützung durch die Netzkante erspielt sich Kerber wieder einen Breakball, den Brady aber mit einem Vorhand-Winner abwehrt. Brady holt sich doch noch den Spielgewinn zum 3:1.

17:47 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 1:2

Brady holt sich mit dem Return drei Chancen zum Rebreak. Und dann hat Kerber eigentlich die Oberhand im Ballwechsel, schlägt dann aber die Vohand ins Netz. Brady holt sich das Aufschlagspiel sofort zurück und liegt wieder mit einem Break vorne.

17:44 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 1:1

Brady kann alle drei Spielbälle beim Stand von 40:0 nicht nutzen. Den zweiten wehrt Kerber mit einem schönen Vorhand-Winner ab, den dritten mit einem guten Return. Aus der Defensive glänzt Kerber mit einem tollen Slice und holt sich den Breakball. Und den nutzt sie mit einem weiteren guten Return. 1:1.

17:38 Uhr - Kerber - Brady - 1:6, 0:1

Kerbers Aufschlag klappt inzwischen auch gar nicht mehr. Nach zwei Doppelfehlern hat sie erneut zwei Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt sie mit ihrem bislang besten Punktgewinn ab, verwandelt schön mit der Vorhand aus dem Halbfeld. Beim zweiten patzt Brady beim Return. Aber mit einem cleveren Vorhand-Spin zwingt Brady Kerber zum Fehler und holt sich Breakball Nummer drei. Und den nutzt sie nach dominantem Spiel am Netz.

17:33 Uhr - Kerber - Brady - 1:6

Zwei Satzbälle für Brady. Den ersten wehrt Kerber mit einem schönen Return ab. Aber dann patzt die Deutsche beim Slice. Das ist ein klares 6:1 für Brady im ersten Durchgang. Kerber hat auch zu passiv agiert und gerade in der Endphase des Durchgangs, als sie etwas aggressiver wurde, zu viele Fehler gemacht. Aber Brady zeigt auch sehr hochklassiges Tennis.

17:30 Uhr - Kerber - Brady - 1:5

Und wieder wird es für Kerber eng bei eigenem Aufschlag. Über das zweite Service hat sie noch keinen einzigen Punkt gemacht. Und mit einem starken Return holt sich Brady wieder eine Breakchance. Kerber riskiert jetzt mehr, macht aber auch einige Fehler. Der Angriffsball der Deutschen landet im Netz, und Brady führt 5:1.

17:26 Uhr - Kerber - Brady - 1:4

Kerber wird bei der Länge der Schläge nun auch zu kurz. Das gibt Brady die Möglichkeit, ihrer Gegnerin ihr Spiel noch mehr aufzudrängen. Die US-Amerikanerin macht Druck und schlägt viele schöne Winner. Kerber findet da noch kein Rezept.

17:20 Uhr - Kerber - Brady - 1:3

Das ist ein Auftakt auf sehr hohem Niveau vor allem von Brady, die clevere tempowechsel einstreut. Aber Kerber hält in den Ballwechseln gut dagegen, was ja auch eine ihrer großen Stärken ist. Dennoch steht es nach einem Doppelfehler der Deutschen nun 30:30. Brady macht Druck und zwingt ihre Gegnerin zum Fehler. Breakball für die US-Amerikanerin. Dann verzieht Kerber die Vorhand und liegt 1:3 im Rückstand.

17:15 Uhr - Kerber - Brady - 1:1

Bei dem guten Service von Brady ist es umso wichtiger, dass auch Kerbers Aufschlag heute kommt. Damit hat die Siegerin von 2016 ja durchaus hin und wieder ihre Schwierigkeiten. Der Auftakt ist aber gut. Auch die Deutsche muss keinen Punkt abgeben und macht den entscheidenden Punkt ebenfalls mit einem schönen Vorhand-Longline.

17:10 Uhr - Kerber - Brady - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Brady. Die US-Amerikanerin serviert in ihrem ersten Aufschlagspiel sehr gut, überzeugt zudem mit tollen Vorhand-Winnern. Zu null bringt sie das Spiel durch. Beim Spielball gelingt ihr ein starker Vorhand-Longline aus der Defensive.

INFO - Kerber - Brady

Brady und Kerber stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Die 25-jährige Brady steht zum dritten Mal im Achtelfinale eines Grand Slam Turniers. Zuvor war ihr das 2017 schon in Melbourne und New York gelungen. Der Viertelfinaleinzug wäre eine Premiere für sie. Aber man sollte sie nicht unterschätzen. Brady überzeugte größtenteils bei den wenigen Turnieren 2020 und hat auch in der dritten gegen Caroline Garcia einen sehr starken Eindruck hinterlassen.

INFO - Auch Djokovic schlägt auf

Zudem bestreitet auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic heute sein Achtelfinale. Der Serbe spielt heute im zweiten Match des Tages auf dem Arthur Ashe. Auf dem größten Platz der Anlage geht es um 18:00 Uhr mit der Partie zwischen Petra Martic aus Kroatien und der Kasachin Yulia Putintseva los. Zudem werden wir in der Day Session u.a. noch die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova sehen.

INFO - Zverev und Kerber im Einsatz

Heute geht es für Angelique Kerber und Alexander Zverev um den Einzug ins Viertelfinale. Kerber trifft ab 17:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Louis Armstrong auf Jennifer Brady aus den USA. Zverev bestreitet im Anschluss an die Kerber-Partie auf dem gleichen Platz sein Achtelfinale gegen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien. Beide Deutschen sind auf dem Papier favorisiert. Aber vor allem Kerbers Gegnerin Brady hatte zuletzt stark aufgetrumpft und nach der Zwangspause wegen der Pandemie in Lexington auch schon ein Turnier gewonnen.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Flushing Meadows live im TV und im Eurosport Player - viel Spaß dabei. Hier im Ticker bleibt Ihr auf dem Laufenden. Sebastian Würz führt Euch heute durch den 7. Turniertag, viel Spaß dabei!

