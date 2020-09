Die wichtigsten Matches des Tages:

US Open Die US Open 2020 live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 2 STUNDEN

Kerber GER) - Friedsam (GER) 6:3, 7:6 (8:6)

Zverev (GER) - Nakashima (USA) 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:1

JETZT: Djokovic (SRB) - Edmund (GBR) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Djokovic (SRB) - Edmund (GBR) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 Struff (GER) - Mmoh (USA) 6:2, 6:2, 7:5

ca. 03:00 Uhr: Tsitsipas (GRE) - Cressy (USA)

00:05 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich damit von einem ereignisreichen dritten Wettkampftag. Die Night Session könnt Ihr natürlich wie gewohnt bei Eurosport und im Eurosport Player weiter mitverfolgen. Und morgen geht es hier ab 17:00 Uhr im Liveticker mit der New Yorker Day Session weiter. Auf Wiedersehen!

00:03 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6, 6:7

Ein Rahmentreffer von Pliskova beschert Garcia vier Matchbälle. Und gleich beim ersten zwingt sie mit tollem Return die Tschechin zum Fehler. Die topgesetzte Spielerin ist raus! Das ist ein kleiner Paukenschlag, auch wenn Garcia immerhin mal Weltranglisten-Vierte war.

00:00 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6, 6:6

Es geht in den Tiebreak. Mit einem mutigen zweiten Aufschlag macht Pliskova den Punkt zum 2:2. Dann aber unterläuft der Tschechin ein bitterer Patzer. Sie schätzt einen Schlag von Garcia, den sie leicht erreichen kann, völlig falsch ein und lässt den Ball durch. Der landet aber auf der Linie. Garcia macht anschließend auch den nächsten Punkt und führt 4:2 beim Seitenwechsel.

Highlights | Anna-Lena Friedsam - Angelique Kerber

23:52 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6, 6:5

Mit einem mutigen Kick-Aufschlag verwandelt Garcia den Spielball zum 5:5. Es folgt ein glänzendes Aufschlagspiel von Pliskova mit durchgehend Assen oder zumindest Winnern mit dem Service. 6:5 für Pliskova.

23:46 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6, 5:4

Das Match hat sich jetzt gedreht. Seit dem Break kommen die Grundschläge bei Pliskova völlig, während Garcia kaum noch in die Ballwechsel findet. Die Französin ist bei den Angriffen jetzt auch nicht konsequent genug. Zwei Satzbälle für Pliskova, die sie aber nicht nutzen kann.

23:39 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6, 4:4

Das ist die Chance für Pliskova, wieder ins Match zurückzukommen. Nach einem cleveren Lob der Tschechin steht es 15:30 bei Aufschlag Garcia. Es folgt der Vorhand-Winner der Weltranglisten-Dritten, die sich damit zwei Breakbälle holt. Und den ersten nutzt sie zum 4:4.

In der Form des Lebens? Das sagt Struff

23:30 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 6:4, 6:2

Djokovic serviert zum Einzug in die zweite Runde. Der AUfschlug kommt jetzt sehr sicher, und der Sieger von Melbourne hat drei Matchbälle. Mit dem Smash bringt er die Partie schließlich sicher nach Hause. Es war nicht Djokovic' bester Auftritt gegen einen über weite Strecken aber auch guten Kyle Edmund, doch er hat die Aufgabe schließlich sicher gelöst.

23:20 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 6:4, 4:1

Das Duell zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff rückt in greifbare Nähe. Erneut hat der Serbe Breakball. Und diesmal landet der Rückhand-Crossball von Edmund im Seitenaus. Es läuft jetzt wie gewünscht aus Sicht des Favoriten.

23:08 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6, 0:1

Jetzt läuft es ganz bitter aus Sicht von Pliskova. Drei Doppelfehler gleich im ersten Spiel des zweiten Satzes. Und das, obwohl der Aufschlag eigentlich ihre Stärke ist und trotz des 1:6 im ersten Satz noch recht gekommen war. Break für Garcia zum 1:0.

23:04 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 6:4, 1:0

Nach ganz hartem Kampf im ersten Aufschlagspiel des vierten Satzes ist es passiert. Djokovic bringt alle Angriffsbälle zurück, und Edmund macht schließlich den Vorhandfehler bei Breakball für den Serben. 1:0 für Djokovic im vierten Satz.

23:02 Uhr - Pliskova - Garcia - 1:6

Bei Satzball Garcia verschlägt die Französin die Rückhand. Es geht über Einstand. Pliskova macht viele schnelle Fehler mit den Returns, aber auch, weil Garcia versucht, den AUfschlag zu variieren. Beim zweiten Satzball für Garcia fliegt der Vorhand-Crossball von Pliskova ins Aus. 6:1 für die Außenseiterin!

22:53 Uhr - Pliskova - Garcia - 0:5

Auf dem Louis Armstrong läuft Karolina Pliskova einem völligen Fehlstart hinterher. Die Weltranglisten-Dritte liegt nach lediglich 23 Minuten schon mit 0:5 gegen die Französin Caroline Garcia im Rückstand.

Was eine Fackel! Djokovic mit brillantem Winner von der Grundlinie

22:50 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 6:4

Das Spiel zum 6:4 verläuft dann doch sehr souverän. Mit mehreren starken Aufschlägen in Serie holt sich Djokovic zu null den SPielgewinn zum 6:4. Das hätte er schon längst sicher haben, aber auch der dritte Satz ist damit für ihn im Sack.

22:45 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 5:3

Das ist im Moment eine kleine Achterbahnfahrt im dritten Satz. Djokovic serviert derzeit schwach, macht anschließend viele schnelle Fehler. Erneut schenkt er dem Briten ein Aufschlagspiel. Der Serbe ist immer noch in der Position, in der er sich das erlauben kann, zumal auch Edmund bei eigenem Service zuletzt nicht überzeugt hat, aber er macht sich die Sache in Satz drei deutlich schwieriger als nötig.

22:39 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 5:2

Breakball für Djokovic nach einem Return auf die Linie. Und dann lockt er mit einem guten Stopp Edmunf nach vorne und verwandelt anschließend mit dem Volley. 5:2 für Djokovic, der damit unmittelbar vor der 2:1-Satzführung steht.

22:33 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 4:2

Es ging zeitweise sehr schnell mit einem weiteren Break für Djokovic. Nun hat der Serbe aber selbst drei Breakbälle gegen sich. Und beim dritten verzieht Djokovic die Rückhand. Das war ein kleines Geschenk für Edmund vom Favoriten. Aber derzeit kann Djokovic sich das noch leisten.

22:26 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3, 2:1

Djokovic hat inzwischen den Kurs auf Runde drei eingeschlagen. Auch im dritten Satz holt sich der Weltranglisten-Erste das frühe Break gegen Edmund und liegt mit 2:1 in Führung.

"Wie in der Formel 1": Physio präpariert Zverevs Schuhe mit vollem Körpereinsatz

22:08 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7, 6:3, 6:1

Jetzt scheint es dann doch sehr schnell zu gehen. Nach einem Vorhandfehler von Nakashima hat Zverev drei Matchbälle. Den ersten wehrt der Youngster noch mit starkem Aufschlag ab, aber beim zweiten macht Zverev am Netz den Sack zu. Das war ein letztlich verdienter Sieg für Zverev gegen einen Teenager, der ihm das Leben teilweise sehr schwer gemacht hat.

22:06 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7, 6:3

Djokovic holt sich nach 0:30 den Satzball zum 6:3 im zweiten Satz. Und mit einem Ass bringt der Serbe den zweiten Durchgang nach Hause. Alles wieder ausgeglichen auf dem Arthur Ashe!

22:03 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7, 6:3, 4:1

Das sieht jetzt doch ziemlich deutlich aus für Zverev. Erneut hat er Breakball, geht dem Ball dann schön hinterher. Am Netz beweist er gutes Auge, als er einen Longline Nakashimas durchlässt, der dann wirklich knapp im Aus landet. 4:1 und zwei Breaks Vorsprung für Zverev im vierten Satz.

21:58 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7, 6:3, 3:1

Zverev hat auch im vierten Satz ein Break Vorsprung. Aber Nakashima gibt sich hier nicht geschlagen, hält weiter gut dagegen. Zverev muss über Einstand gehen. Mit einem Aufschlag-Winner beim Spielball holt er sich aber den Punkt zum 3:1 und nähert sich damit dem Einzug in die dritte Runde.

21:53 Uhr - Struff - Mmoh - 6:2, 6:2, 7:5

Das war eine ganz klare Angelegenheit für Jan-Lennard Struff. Beim ersten Matchball für den Deutschen segelt der Return seines Gegners ins Netz. Der Deutsche ist hier nie in Schwierigkeiten geraten und steht in der dritten Runde der US Open. Da wartet der Sieger aus der Partie zwischen Djokovic und Edmund.

Highlights | Kaja Juvan - Anett Kontaveit

21:48 Uhr - Struff - Mmoh - 6:2, 6:2, 6:5

Breakball für Struff, nachdem er die Bälle schön verteilt hat und seinen Gegner am Laufen hält. Und dann dominiert Mmoh eigentlich den Ballwechsel, schlägt dann aber den Smash weit ins Aus. Break für Struff zum 6:5!

21:43 Uhr - Struff - Mmoh - 6:2, 6:2, 5:5

Der dritte Satz auf Platz sieben verläuft ausgeglichener als die ersten beiden Durchgänge. Struff zieht sich nervenstark aus einer kritischen Situation bei 4:5. Mit einem Ass gleicht der Deutsche zum 5:5 aus.

21:38 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7, 6:3

Zverev serviert zum Gewinn des dritten Satzes. Aber Nakashima macht mehr Druck, und es steht 0:30. Zverev kann sich in dieser Situation jedoch zunächst auf seinen Aufschlag verlassen, macht drei schnelle Punkte in Serie. Und mit einem ganz gefühlvollen Volley holt er sich den dritten Durchgang.

21:28 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7, 4:1

Zverev hat eine kritische Situation im dritten Satz ganz stark gelöst. 0:40 hatte er bereits Rückstand, um dann mit mehreren guten Aufschlägen, darunter ein Ass mit dem zweiten Service, doch noch das Spiel zum 4:1 zu machen. Damit heißt es weiterhin Break Vorsprung für den an Nummer fünf gesetzten Zverev,

21:25 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:7

Satzball für Edmund, nachdem Djokovic einen Crossball ins Aus schlägt. Und dann lässt der Brite ein Ass folgen. Mit 7:5 im Tiebreak holt sich der AUßenseiter Durchgang Nummer eins gegen den Weltranglisten-Ersten!

Rittner analysiert Kerber-Sieg: "Werbung fürs deutsche Damen-Tennis"

21:21 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7, 3:1

Zwei Breakchancen für Zverev. Und bei der zweiten serviert Nakashima den Doppelfehler. 3:1 für Zverev im dritten Satz! Das sieht aus deutscher Sicht doch schon wieder besser aus.

21:15 Uhr - Djokovic - Edmund - 6:6

Und auch Novak Djokovic hat bislang ein hartes Stück Arbeit vor sich. Datz eins gegen Kyle Edmund wird im Tiebreak entschieden. Edmund beginnt sehr mutig. Nach einem tollen Vorhand-Longline führt der Brite mit 2:0.

21:07 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:7

Und da ist es dann doch passiert. Nakashima gewinnt knapp aber verdient den zweiten Satz. Ein Doppelfehler von Zverev besiegelt das 8:10 im Tiebreak aus Sicht des Weltranglisten-Siebten.

21:04 Uhr - Struff - Mmoh - 6:2, 6:2

Auf Platz sieben ist unterdessen schon der zweite Satz zu Ende gegangen. Und es läuft weiter glänzend aus Sicht von Jan-Lennard Struff. Auch Durchgang zwei gewinnt der Warsteiner mit 6:2.

Highlights | Varvara Gracheva - Kristina Mladenovic

21:02 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:6

Vierter Satzball für Nakashima nach druckvollem Netzangriff des US-Amerikaners. Zverev kontert mit einem Ass durch die Mitte. Mit einem weiteren Weltklasse-Aufschlag holt er sich seinerseits den ersten Satzball, den Nakashima aber mit einem Rückhand-Winner abwehrt.

20:59 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:6

Drei Satzbälle für Nakashima nach einem sehr gefühlvollen Stoppball. Die beiden bei eigenem Aufschlag wehrt Zverev mit starken Aufschlägen ab. Und dann glänzt der Deutsche mit einem Passierball. 6:6 nach 1:5 im Tiebreak aus Sicht von Zverev!

20:55 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:6

Der Beginn des Tiebreaks läuft komplett gegen Zverev, der nach einem schönen Netzangriff von Nakashima schon schnell 0:4 zurückliegt. Der Deutsche agiert jetzt auch zu fehlerhaft, lässt sich viel mehr ablenken als sein Gegner.

20:51 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 6:6

Erneut schlägt Zverev gegen den Satzverlust auf. Er agiert jetzt etwas überhastet, hadert etwas mit der Situation und Nakashimas konstantem Auftritt. Es geht über Einstand, und Zverev wirft den Schläger weg. Der Hamburger zieht sich aber wieder aus der kritischen Situation heraus und holt sich den Spielgewinn zum Tiebreak.

20:47 Uhr - Struff - Mmoh - 6:2, 2:0

Jan-Lennard Struff ist auch im zweiten Satz ein frühes Break gelungen. Der Deutsche liegt mit 2:0 gegen Michael Mmoh in Führung.

Highlights | Petra Kvitova - Kateryna Kozlova

20:43 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 5:5

Zverev serviert gegen den Satzverlust. Und es steht schnell 0:30 aus Sicht des Deutschen. Mit einem wunderschönen Stopp holt sich Nakashima zwei Satzbälle. Den ersten wehrt Zverev stark ab, beim zweiten verzieht Nakashima die Vorhand. Und mit zwei guten Aufschlägen gleicht der Deutsche doch noch zum 5:5 aus.

20:38 Uhr - Struff - Mmoh - 6:2

Struff ist ein Blitzstart gelungen, und er serviert bereits zum Satzgewinn. Und gleich seinen ersten Satzball verwandelt der Deutsche sicher mit einem Ass durch die Mitte des Platzes. 6:2 für Struff im ersten Satz.

20:36 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 4:4

Nakashima zeigt hier sehr gutes Tennis. Setzt er das fort, wird sich der Youngster unabhängig vom Matchausgang heute sicher auch im Ranking bald deutlich nach vorne schieben. Zverev hat bei seinem Aufschlagspiel aber ebenfalls keine Mühe, gleicht zum 4:4 aus.

20:32 Uhr - Djokovic - Edmund

Djokovic zwingt Edmund über Einstand. Und dann folgt ein unnötiger Vorhandfehler des Briten zum Breakball für den Serben, den Edmunf aber mit einem schönen Rückhand-Crossball abwehrt. Kurt darauf verzieht Edmund erneut die Vorhand, und Djokovic hat die nächste Breakchance, die er aber vergibt.

Highlights | Varvara Gracheva - Kristina Mladenovic

20:26 Uhr - Struff - Mmoh - 3:1

Guter Beginn von Jan-Lennard Struff in sein Zweitrundenmatch. Der Warsteiner hat Michael Mmoh bereits das Service abnehmen können und führt mit 3:1 im ersten Satz.

20:23 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5, 2:2

Der zweite Aufschlag bleibt auch heute Zverevs Schwäche. In dem Punkt läuft es deutlich schwächer als beim Erstrundenspiel gegen Kevin Anderson. Im aktuellen Service sind ihm erneut zwei Doppelfehler unterlaufen. Aber dennoch holt er sich den Spielgewinn zum 2:2.

20:12 Uhr - Struff - Mmoh

Neben dem Match von Novak Djokovic gegen Kyle Edmund startet nun auch die Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Michael Mmoh. Im Eurosport Player habt Ihr selbst die Auswahl, welches Match Ihr verfolgen wollt.

20:07 Uhr - Kvitova - Kozlova - 7:6, 6:2

Petra Kvitova steht in der dritten Runde. Nach den Startschwierigkeiten zu Beginn des Matches bezwingt die Tschechin Kateryna Kozlova aus der Ukraine dann doch noch mit 7:6 und 6:2. Nun folgt auf dem Centre Court das Match zwischen Novak Djokovic und Kyle Edmund.

Highlights | Kaja Juvan - Anett Kontaveit

20:05 Uhr - Zverev - Nakashima - 7:5

Das war ein sehr souveränes Aufschlagspiel von Zverev. Mit vier Winnern durch das Service holt sich der Hamburger den Spiel- und damit auch den Satzgewinn. 7:5 für Zverev im ersten Durchgang!

20:01 Uhr - Zverev - Nakashima - 6:5

Nakashima kann nach drei schnellen Fehlern eine 40:0-Führung nicht halten. Und dann folgt der Doppelfehler des US-Amerikaners zum Breakball für Zverev. Anschließend zwingt der Deutsche mit einem cleveren Slice zum Fehler. 6:5 für Zverev, der nun zum Satzgewinn aufschlägt.

19:58 Uhr - Zverev - Nakashima - 5:5

Die Zeitlupe hat übrigens gezeigt, dass Zverev Recht hatte. Der Aufschlag war deutlich über das Netz geflogen. Aber der Schiedsrichter kann da nichts machen, wenn die Anlage einen Netzaufschlag anzeigt.

19:55 Uhr - Zverev - Nakashima - 5:5

Nach einem Rückhandfehler von Zverev steht es 30:30. Und dann wird es ärgerlich für den Deutschen. Zverev geht von einem Ass aus, aber dem Schiedsrichter wird ein Netzaufschlag angezeigt. Zverev diskutiert, aber das bringt natürlich nichts. Er muss über Einstand gehen, holt sich aber dennoch den wichtigen Spielgewinn.

Highlights | Anna-Lena Friedsam - Angelique Kerber

19:50 Uhr - Zverev - Nakashima - 4:5

Zverev hatte ein 0:30 bei Aufschlag Nakashima, konnte aber seine Chancen erneut nicht nutzen. Das liegt auch daran, dass Nakashima sein Spiel dennoch sehr konzentriert durchzieht. Aber Zverev ärgert sich, dass ihm das Break noch nicht gelungen ist. Nun serviert er gegen den Satzverlust.

19:45 Uhr - Zverev - Nakashima - 4:4

Zverev ist der aggressivere Spieler bislang aber Nakashima der stabilere. Der US-Youngster macht kaum Fehler, während sich bei Zverev nun immer mehr Patzer einschleichen. Bei 0:30 bei eigenem Aufschlag bleibt der Deutsche aber cool und holt sich auch dank dreier Asse den Spielgewinn zum 4:4.

19:39 Uhr - Zverev - Nakashima - 3:3

Nach seinen ersten beiden Doppelfehlern des Tages gerät auch Zverev erstmals bei eigenem Aufschlag in eine brenzlige Situation, aus der er sich aber gut rettet. Der Weltranglisten-Siebte macht mit langen und gut platzierten Schlägen Druck und gleicht zum 3:3 aus.

19:34 Uhr - Zverev - Nakashima - 2:3

Zverev versucht das Tempo schön zu variieren. Nakashima hält gut dagegen. Das ist eine Anfangsphase auf hohem Niveau. Eine Breakchance hat Zverev mit einem Rahmentreffer vergeben, was den Hamburger sichtlich ärgert. Nach hartem Kampf bringt Nakashima doch noch sein Service zum 3:2 durch.

"Weltklasse gespielt!" Kerber düpiert Friedsam mit punktgenauem Lob

19:27 Uhr - Zverev - Nakashima - 2:2

Beide Spieler hatten in ihren ersten beiden Aufschlagspielen jeweils kaum Mühe. Aber nun bringt Zverev seinen Gegner ins Laufen und zwingt ihn zum Fehler. Nachdem ein Vorhandschlag des US-Amerikaners ins Aus ging, hat Zverev zwei Breakbälle. Beim ersten steht der Deutsche nicht gut zum Return und verschlägt diesen. Beim zweiten hat er nach druckvollem Service von Nakashima keine Chance. Einstand.

19:20 Uhr - Kvitova - Kozlova - 7:6

Kvitova hat den ersten Satz dann doch noch gedreht. Mit einem Rückhand-Winner von der T-Linie verwandelt die Tschechin den Satzball zum 7:3 im Tiebreak.

19:15 Uhr - Zverev - Nakashima - 0:1

Das Match hat begonnen. Und der US-Youngster, der als großes Talent beginnt, wirkt sehr selbstbewusst. Er versucht, das Tempo in den Ballwechseln zu machen und bringt sein erstes Aufschlagspiel zu null durch.

19:05 Uhr - Kvitova - Kozlova - 6:5

Auf dem Court Arthur Ashe hat die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova stark zu kämpfen. Ihre Gegnerin Kateryna Kozlova hat schon zum Satzgewinn aufgeschlagen. Inzwischen steht es aber 6:5 für Kvitova.

18:50 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 7:6

Matchball Nummer zwei für Kerber, diesmal bei eigenem Aufschlag. Und dann fliegt der Return von Friedsam ins Aus. Mit 6:3 und 7:6 (8:6) zieht Angelique Kerber in Runde drei ein. Es war vor allem im zweiten Satz ein gutes Match, aus dem auch Anna-Lena Friedsam Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben ziehen kann.

"Wie sliced sie den denn weg?" Kerber bringt selbst ihren Coach zum Staunen

18:48 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 6:6

Matchball Kerber, nach einem Vorhandfehler von Friedsam. Aber dann baut Kerber im falschen Moment einen Stopp ein, der ihr auch noch völlig misslingt. 6:6 und der zweite Seitenwechsel im Tiebreak.

18:44 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 6:6

Es steht 2:2 im Tiebreak, nachdem beide jeweils einmal bei eigenem Aufschlag und einmal bei Return gepunktet haben. Friedsam punktet mit einem tollen Rückhand-Winner zum 3:2, verzieht dann aber leicht die Vorhand. 3:3 beim Seitenwechsel.

18:39 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 6:6

Der zweite Satz geht in den Tiebreak. Kerber hat sich jetzt zweimal gedehnt. Insgesamt ist gerade der zweite Durchgang aber auf einem guten Niveau. Beide Spielerinnen zeigen schöne Winner. Es ist etwas schade, dass eine von beiden hier ausscheiden wird.

18:34 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 5:6

Kerber gleicht zu null zum 5:5 aus. Im nächsten Service von Friedsam lockt sie ihre Landsfrau mit einem Stopp clever ans Netz vor und verwandelt dann mit dem Lob. Dennoch bleibt Friedsam aggressiv, will das Tempo in den Ballwechseln bestimmen und wird dafür mit dem 6:5 belohnt.

Ein Hammer: Der beste Schlag der US Open

18:31 Uhr - Vondrousova - Sasnovich - 1:6, 2:6

Für Marketa Vondrousova ist das Turnier beendet. Die Tschechin verliert klar in zwei Sätzen gegen Aliaksandra Sasnovich. Beim Matchball hatte Vondrousova etwas Pech, als ihr Stopp von der Netzkante ins Aus gesprungen ist. Aber insgesamt gesehen war sie heute chancenlos.

18:27 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 4:5

Breakball Kerber nach einem Fehler von Friedsam beim Rückhand-Cross. Aber Friedsam wehrt die Breakchance nach gutem Aufschlag mit aggresivem Spiel schön ab. Mit einem Rückhand-Smash verwandelt sie schließlich doch noch den Spielball zum 5:4 und setzt ihre Gegnerin für das nächste Aufschlagspiel unter Druck.

18:24 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 4:4

Mit einem Ass verwandelt Kerber den Spielball zum 4:4. Der Satz geht langsam in die entscheidende Phase. Nach einem Doppelfehler steht es 30:30 bei Aufschlag Friedsam. Aber Kerbers Schläge werden im anschließenden Ballwechsel zu kurz. Friedsam ergreift die Initiative und macht am Netz den Punkt. Dann folgt aber der Rahmentreffer der Pfälzerin zum 40:40.

18:17 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 3:4

Kerber gleicht relativ mühelos zum 3:3 aus. Aber auch Friedsam lässt anschließend bei eigenem Service nichts anbrennen. Es ist ein enger zweiter Durchgang, in dem beide Damen bisher auch gut aufschlagen.

18:11 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 2:3

Friedsam ist jetzt auch gut im Match. Sie versucht, die Offensive zu ergreifen und macht die Winner und nicht die Fehler. Es gibt einige sehr lange Ballwechsel, die Kerber nach erster Einschätzung allerdings besser wegzustecken scheint. Friedsam wirkt etwas erschöpft und sucht vielleicht auch deshalb die schnellen Punkte.

Highlights | Kim Clijsters - Ekaterina Alexandrova

18:06 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 2:2

Das Hawkeye ist auf Friedsams Seite. Ihr Angriffsschlag hat die Grundlinie gerade noch gekratzt. Und kurz darauf packt sie einen tollen Longline zum Breakball aus. Kerber wehrt diesen ihrerseits mit einer schönen Rückhand ab. Es geht über Einstand. Die beiden liefern sich aktuell einen schönen Schlagabtausch. Kerber gelingt doch noch der Spielgewinn zum 2:2.

17:58 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 1:1

Aber Friedsam gelingt das Rebreak. Die Pfälzerin kämoft sich in diesem Spiel von Kerber in die Ballwechsel hinein, bleibt mutig und wird belohnt. Nach einem Vorhandfehler von Kerber steht es 1:1.

17:56 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3, 1:0

Das ähnelt dem sechsten Spiel im ersten Satz. Wieder kann Friedsam eine Führung bei eigenem Aufschlag nicht halten, diesmal ein 40:15. Es folgt ein schwerer Fehler beim Smash. Und mit einem Weltklasse-Slice verwandelt Kerber den Breakball zum 1:0 im zweiten Satz.

"Das ist irre!" Medvedev-Gegner mit künstlichem Applaus gepusht

17:51 Uhr - Vondrousova - Sasnovich - 1:6

Für eine der gesetzten Spielerinnen ist der Auftakt in ihr Zweitrundenmatch völlig daneben gegangen. Die Nummer Zwölf der Setzliste, Marketa Vondrousova, muss den ersten Satz gegen Aliaksandra Sasnovich mit 1:6 abgeben.

17:45 Uhr - Kerber - Friedsam - 6:3

Friedsam gewinnt ihr Service zum 3:5 zu null. Aber nun serviert Kerber zum Satzgewinn. Mit einem perfekt platzierten Vorhand-Longline holt sich Kerber drei Satzbälle. Und dann folgt die nächste Vorhand genau auf die Linie. Verdientes 6:3 für die Favoritin im ersten Satz.

17:39 Uhr - Kerber - Friedsam - 5:2

Bei Friedsam wechseln sich Licht und Schatten sehr stark ab. Ab und zu zeigt die Pfälzerin schön herausgespielte Punkte, patzt dann aber kurz darauf auf unnötige Weise. Kerber ist die deutlich konstantere Spielerin bisher. Mit einem schönen Vorhand-Longline erhöht sie auf 5:2.

17:36 Uhr - Kerber - Friedsam - 4:2

Friedsam kann ein 40:0 bei eigenem Aufschlag nicht halten und muss über Einstand gehen. Kerber hat mit einem Slice aber auch schön den Rhythmus im Ballwechsel geändert und so ihre Gegnerin zum Fehler zum 40:40 gezwungen. Anschließend überdreht Friedsam etwas und macht zwei schnelle Fehler mit der Vorhand. 4:2 für Kerber.

17:30 Uhr - Kerber - Friedsam - 3:2

Friedsam holt sich ihren ersten Spielgewinn. Anschließend wackelt Kerber erneut beim eigenen Service, verschlägt eine Rückhand zum 30:30. Mit einem Smash holt sich Friedsam einen Breakball. Und dann fliegt der Rückhand-Longline der ehemaligen Turniersiegerin ins Netz. Friedsam holt sich das Break zurück.

Kerber "eine Ballmaschine": Das plant Friedsam im deutschen Duell

17:22 Uhr - Spiele auf den Außenplätzen laufen

Die Verzögerung wegen des Regens am New Yorker Vormittag war nur kurz. Auch auf den anderen Plätzen beginnen in diesen Minuten die Matches.

17:20 Uhr - Kerber - Friedsam - 3:0

Kerber ist diejenige, die das Tempo bestimmt, macht jetzt aber auch zwei schnelle Fehler mit dem Vorhand-Longline. Friedsam hat die Chancen zum Rebreak. Die erste wehrt Kerber mit einem Vorhand-Winner ab, beim zweiten macht Friedsam den Fehler aus dem Halbfeld. Kerber holt doch noch das Spiel zum 3:0. Das liegt auch daran, dass sie versucht, die Offensive zu ergreifen und sehr variantenreich spielt, auch wenn noch nicht alles funktioniert.

17:14 Uhr - Kerber - Friedsam - 2:0

Das Match hat begonnen. Kerber findet deutlich besser in den Rhythmus als ihre Gegnerin. Die Siegerin von 2016 hat eine schöne Länge in ihren Schlägen, während Friedsam noch viele schnelle Fehler macht. Fast folgerichtig hat Kerber drei Breakbälle. Und gleich den ersten nutzt sie mit einem schönen Rückhand-Longline zum 2:0.

17:05 Uhr - Kerber - Friedsam

Kerber und Friedsam haben den Platz betreten und spielen sich ein. Es ist das dritte Duell zwischen den beiden Deutschen. Kerber führt mit 2:0 im Head to Head. Das Dach über dem Louis Armstrong ist übrigens geschlossen, da es bedeckt ist und leicht regnet. Die Matches auf den Außenplätzen könnten sich verzögern.

INFO - Zverev gegen Nakashima

Auch Alexander Zverev bestreitet heute sein Zweitrundenmatch. Der Hamburger trifft auf das US-Talent Brandon Nakashima. Zverev wird im zweiten Match auf dem Louis Armstrong spielen, direkt nach dem Duell zwischen Kerber und Friedsam. Deutsche Fans sind auf dem Platz also heute genau richtig.

Aus dieser Position! Medvedev packt Weltklasse-Lob aus

INFO - Kerber gegen Friedsam

Los geht es um 17:00 Uhr mit dem deutschen Duell zwischen Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam. Da bei Eurosport 1 noch die Tour de France läuft und auch noch bis deutlich nach 17:00 Uhr laufen wird, sind wir bei Eurosport 2 von Anfang an live dabei. Allen, die diesen Sender nicht empfangen können, lege ich den Eurosport Player nahe. Hier gibt es nicht nur das Programm von beiden Eurosport-Sendern, sondern auch Bonuskanäle von allen Plätzen in Flushing Meadows.

INFO - Die US Open im Eurosport Player

An dieser Stelle verweise ich Euch sehr gerne auch wieder auf den Eurosport Player. Hier sind wir auf Bonuskanälen auf allen Plätzen mit von der Partie.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im Eurosport Player - viel Spaß dabei. Hier im Ticker bleibt Ihr auf dem Laufenden. Sebastian Würz führt Euch heute durch den Abend, viel Spaß dabei!

Matchball Becker: So erging es den deutschen Stars an Tag eins

