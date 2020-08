Die wichtigsten Matches in der Übersicht:

US Open Die US Open 2020 live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 37 MINUTEN

00:17 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich damit vom ersten Tag der US Open in New York, bei dem aus deutscher Sicht die Siege von Angelique Kerber und Alexander Zverev im Mittelpunkt standen. Auch Anna-Lena Friedsam war erfolgreich und trifft nun auf Kerber. Im Eurosport Player und hier im Livescoring könnt Ihr alle Matches der New Yorker Night Session mitverfolgen. Morgen sind wir hier ab 17:00 Uhr wieder mit dem Liveticker der Day Session für Euch am Start. Auf Wiedersehen!

So fern und doch so nah: Zverev nach Sieg von Bruder überrascht

00:09 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 2:6, 4:6

Aber Koepfer nutzt die Chance nicht, die sich ihm noch einmal bietet. Mit mehreren schnellen Fehlern muss er sein Aufschlagspiel zu null abgeben. Und damit verliert er auch nach einer zu fehlerhaften Leistung das Match gegen Taylor Fritz in vier Sätzen.

00:05 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 2:6, 4:5

Aber Fritz macht dem Deutschen jetzt einige Geschenke. Nach mehreren schnellen Fehlern des US-Amerikaners hat Koepfer zwei Breakbälle. Und den zweiten nutzt er mit einem tollen Rückhandwinner zum 4:5.

00:01 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 2:6, 3:5

Nach einem Doppelfehler von Koepfer hat Fritz Breakball. Und dann folgt der nächste Doppelfehler des Deutschen hinterher, alleine schon sein Dritter in diesem Aufschlagspiel. 5:3 für Fritz, der nun zum Matchgewinn aufschlägt.

23:53 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 2:6, 3:3

Fritz ist auch im vierten Satz bisher der bessere Spieler. Koepfer macht zu viele Fehler. Aber die gute Nachricht aus Sicht des Deutschen ist, dass es noch keine Breaks gegeben hat. Es steht 3:3.

Thema "Fake Bubble": Zverev kritisiert US-Open-Veranstalter

23:42 Uhr - Gauff - Sevastova - 3:6, 7:5

Sevastova schimpft mit sich selbst. Bei Breakball ihrer Gegnerin patzt die Lettin mit dem Volley. 6:5 für Gauff, die diesmal das Break Vorsprung durchbringt und den zweiten Satz schließlich mit 7:5 gewinnt.

23:34 Uhr - Gauff - Sevastova - 3:6, 5:5

Der zweite Satz ist eine Berg- und Talfahrt für beide Spielerinnen. Nach dem 4:2 für Sevastova hat Gauff ihrer Gegnerin zweimal das Service abgenommen und zum Satzgewinn aufgeschlagen. Aber Sevastova kontert mit starkem Returnspiel. Und nach einem Rückhandfehler von Gauff steht es 5:5.

23:30 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 2:6

Bei Koepfer funktioniert jetzt gar nichts mehr. Der Deutsche reiht Fehler an Fehler, hadert mit sich und diskutiert mit dem Schiedsrichter, weil Fritz seiner Meinung seine Aufschläge zu schnell durchgezogen hatte. Wenn er hier an sein Ergebnis aus dem Vorjahr anknüpfen will, wo Koepfer ja das Achtelfinale erreichte, muss er sich ganz schnell wieder fangen.

23:22 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 2:4

Drei Breakbälle hatte Dominik Koepfer nicht nutzen können, nun musste der Deutsche selbst sein Service abgeben. Der nun deutlich stärkere Fritz führt 4:2 im dritten Satz und steht kurz vor der 2:1-Satzführung.

23:17 Uhr - Gauff - Sevastova - 3:6, 2:4

Es wird richtig eng für Gauff. Sevastova hat den zweiten drehen können. Die Lettin hat aus einem Break-Rückstand inzwischen ein 4:2 gemacht.

23:08 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6, 1:2

Drei Breakbälle für Koepfer nach einem Vorhandfehler von Anderson. Aber er kann keine der drei nutzen. Beim dritten Breakball hat Koepfer die große Chance aus dem Halbfeld, patzt aber mit der Vorhand. Fritz bringt das Service schließlich doch noch durch. Das ist ärgerlich aus Sicht des Deutschen.

23:01 Uhr - Gauff - Sevastova - 3:6, 2:1

Für US-Wunderkind Cori Gauff wird die erste Runde gegen Anastasija Sevastova zu einer erwartet schweren Aufgabe. Gauff musste den ersten Durchgang gegen die Lettin mit 3:6 abgeben. Im zweiten Satz hat der Youngster nun aber ein Break Vorsprung.

22:56 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6, 3:6

Dominik Koepfer hat den Satzausgleich kassieren müssen. Der Deutsche muss den zweiten Durchgang gegen Taylor Fritz mit 3:6 abgeben. Vor allem der Aufschlag von Fritz kam in diesem Satz sehr stark.

Highlights | Angelique Kerber - Ajla Tomljanovic

22:46 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 6:3, 7:5

Alexander Zverev steht in der zweiten Runde! Im entscheidenden Aufschlagspiel hat der Hamburger auch etwas Glück mit der Netzkante auf seiner Seite und erspielt sich drei Matchbälle. Aus dem Halbfeld verwandelt er gleich den ersten zum verdienten Sieg gegen Anderson nach 3:05 Stunden.

22:42 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 6:3, 6:5

Zverev macht Druck auf die Aufschläge von Anderson, bei dem das erste Service jetzt viel zu selten kommt. Nach einem Rückhandfehler seines Gegners hat Zverev zwei Breakchancen. Und dann landet der Vorhand-Longline von Anderson im Netz. 6:5 für Zverev, der nun zum Matchgewinn aufschlägt.

22:35 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 6:3, 4:5

Zverev hat seine Chancen bei mehreren zweiten Aufschlägen von Anderson. Aber die Returns des Deutschen geraten entweder zu kurz oder fliegen ins Aus. Das war ein geschenktes Spiel für den Südafrikaner. 5:4 für Anderson.

22:31 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 6:3

Die bisherigen Spiele im vierten Durchgang waren jeweils eine relativ klare Angelegenheit für den Aufschläger. Mit einem Service-Winner gleicht Zverev zum 4:4 aus. Insgesamt kommt der Aufschlag des Deutschen von den ersten beiden Spielen des Matches abgesehen sehr gut.

22:19 Uhr - Koepfer - Fritz - 7:6

Mit einem Aufschlag auf den Körper von Fritz holt sich Köpfer den nächsten Satzball. Und dann verzieht Fritz den Angriffsball mit der Vorhand. 9:7 im Tiebreak für Köpfer. Bei Fritz fliegt der Schläger. Der US-Amerikaner hat hier einige Möglichkeiten nicht nutzen können.

22:16 Uhr - Koepfer - Fritz - 6:6

Satzball für Köpfer nach einem Winner auf den Körper von Fritz. Aber der Deutsche vergibt seine Chance durch einen Rahmentreffer. Dann nutzt er eine Möglichkeit mit dem Passierball nicht. Satzball für Fritz. Aber dann wackelt der US-Boy mit der Vorhand. 7:7 im Tiebreak.

22:08 Uhr - Koepfer - Fritz - 6:6

Der erste Satz geht in den Tiebreak. Fritz hat übrigens schon ein Medical-Timeout genommen. Der US-Amerikaner wurde am Knie behandelt. Seinem Spiel merkt man eine mögliche Behinderung allerdings nicht an.

Highlights | Anna-Lena Friedsam - Caroline Dolehide

22:03 Uhr - Tsitsipas - Ramos-Vinolas 6:2, 6:1, 6:1

Es war ein kurzer Arbeitstag für Stefanos Tsitsipas. Nach lediglich 1:38 Stunden besiegt der grieche Albert ramos-Vinolas aus Spanien mühelos mit 6:2, 6:1 und 6:1 und steht in Runde zwei.

22:01 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 6:3

Nachdem die folgenden Spiele eine deutliche Sache für den jeweiligen Aufschläger waren, serviert Zverev nun zur 2:1-Satzführung. Und das macht er ganz souverän. Mit erstklassigen Aufschlägen macht der Deutsche entweder die freien Punkte oder dominiert die Ballwechsel. Nach einem Vorhandfehler Andersons holt sich Zverev das Spiel zum 6:3.

21:57 Uhr - Gojowczyk - Hurkacz - 3:6, 4:6, 4:6

Für Peter Gojowczyk ist das Turnier beendet. Der Deutsche muss sich klar in drei Sätzen dem Polen Hubert Hurkacz geschlagen geben.

21:50 Uhr - Koepfer - Fritz - 4:4

Koepfer mit Breakball gegen sich, nach starkem Passierball von Fritz. Und dann folgt der schnelle Vorhandfehler des Deutschen zum 4:4. Alles wieder ausgeglichen im ersten Satz.

21:45 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 3:1

Nach 40:0-Führung muss Anderson über Einstand gehen. Und dann folgt ein Vorhandfehler des Südafrikaners aus dem Halbfeld. Breakchance für Zverev, die er mit einem ganz starken Stopp verwandelt. 3:1 für Zverev.

21:40 Uhr - Koepfer - Fritz - 3:2

Auf Platz fünf bekommt es Dominik Koepfer, der im Vorjahr ja in Flushing Meadows das Achtelfinale erreichte, mit Taylor Fritz aus den USA zu tun. Der Deutsche hat dem favorisierten US-Youngster das Service abgenommen und liegt mit 3:2 in Führung.

21:37 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 2:1

Zverev holt doch noch das Spiel zum 2:1. In der kritischen Phase hat er auch sehr mutig agiert mit vielen Angriffsschlägen an die Linie heran. Das war wichtig aus Sicht des Deutschen.

Der neue Eurosport-Cube: Pliskova zu Schett ins Studio gebeamt

21:35 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 1:1

Der Vorhand-Longline von Zverev landet im Netz. Breakball für Anderson. Und dann diktiert der Südafrikaner eigentlich den Ballwechsel, aber Zverev kämpft und sichert sich am Netz doch noch den Punkt. Es geht mehrmals über Einstand. Nach einem Rückhandfehler Zverevs hat Anderson erneut die Chance zum Break, die Zverev mit sehr übersichtlichem Spiel abwehrt.

21:30 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7, 1:1

Mit einem ganz starken Rückhand-Passierball aus der Defensive holt sich Zverev die Breakchance, die Anderson aber mit einem Aufschlag-Winner abwehrt. Es geht über Einstand. Der Deutsche hat anschließend seine Chancen, die er aber nicht nutzen kann. 1:1 im dritten Satz.

21:23 Uhr - Gojowczyk - Hurkacz - 3:6, 4:6

Für Peter Gojowczyk wird es ein weiter Weg in die zweite Runde. Der Deutsche muss auch den zweiten Satz gegen Hubert Hurkacz abgeben. Der Pole entscheidet den Durchgang mit 6:4 für sich.

21:18 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:7

Mit einem Aufschlag-Winner holt sich Anderson den ersten Satzball. Und erneut punktet der Südafrikaner mit dem Service zum 7:5. Und das ist verdient, denn der ehemalige Turnierfinalist war vor allem in der zweiten Hälfte des Satzes der mutigere Spieler.

Winner mit Hawk-Eye: Zverev mit Maßarbeit

21:13 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:6

Breakball für Anderson nach einem starken Return. Und dann patzt Zverev beim Schmetterball. Der Ball fliegt ins Aus. 6:5 für Anderson, der gleich zum Satzgewinn aufschlägt.

21:13 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:6

Breakball für Anderson nach einem starken Return. Und dann patzt Zverev beim Schmetterball. Der Ball fliegt ins Aus. 6:5 für Anderson, der gleich zum Satzgewinn aufschlägt.

21:11 Uhr - Schwartzman - Norrie - 6:3, 6:4, 2:6, 1:6, 5:7

Der erste gesetzte Spieler ist ausgeschieden. Nach 2:0-Satzführung ist Diego Schwartzman in fünf Sätzen an Cameron Norrie gescheitert. Der Argentinier hat im fünften Satz schon zum Satzgewinn aufgeschlagen.

21:07 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 5:4

Das war mutig: Beim Stand von 40:15 serviert Zverev einen zweiten Aufschlag mit 216 km/h durch die Mitte des Feldes. Und der Ball fliegt genau auf die Linie. Ass von Zverev zum 5:4. Generell serviert er nach seinen Problemen zu Beginn jetzt gut und auch sehr variantenreich.

"Bisschen die Handbremse drin": Rittner analysiert Kerber-Sieg

21:04 Uhr - Tsitsipas - Ramos-Vinolas 6:2

Auf Platz Nummer 17 ist der erste Satz zu Ende gegangen. Tsitsipas entscheidet den Durchgang gegen Ramos-Vinolas klar mit 6:2 für sich.

21:01 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 4:3

Zverev spielt im Moment sauber und sicher, allerdings ist Anderson derjenige, der in den Ballwechseln derzeit mehr Druck macht. Ganz geht es dem Südafrikaner nicht auf, da er auch relativ viele Fehler macht. 4:3 für Zverev.

20:51 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6, 2:2

Im zweiten Satz verläuft bisher alles ausgeglichen. Beide haben ihre Aufschlagspiele gewonnen. Anderson hatte dabei mehr Mühe. Zverev konnte seine Chancen in beiden Spielen beim Service des Südafrikaners allerdings nicht nutzen und hadert etwas damit.

20:44 Uhr - Gojowczyk - Hurkacz - 3:6, 2:1

Auf Platz sechs läuft die Partie zwischen Peter Gojowczyk und Hubert Hurkacz. Den ersten Satz hat der Deutsche mit 3:6 verloren. Auf Platz 17 führt Stefanos Tsitsipas in Satz eins mit 4:1 gegen Albert Ramos-Vinolas aus Spanien. Beide Matches gibt es wie alle anderen Partien natürlich in voller Länge im Eurosport Player.

Struff verrät: Darin ist Thiem besonders vorbildlich

20:35 Uhr - Friedsam - Dolehide - 6:2, 6:2

Das war ein sehr gelungener Erstrundenauftritt von Anna-Lena Friedsam. Mit zweimal 6:2 bezwingt sie Caroline Dolehide. Die Deutsche war die deutlich stabilere Spielerin. Bei Matchball verzieht Dolehide die Vorhand. Auf Friedsam wartet nun im deutschen Duell Angelique Kerber.

20:33 Uhr - Zverev - Anderson - 7:6

Fünf Satzbälle für Zverev. Den ersten kann Anderson abwehren. Aber dann folgt der Doppelfehler des Südafrikaners. 7:2 im Tiebreak für Zverev zum insgesamt verdienten Satzgewinn, auch wenn es knapp war.

20:30 Uhr - Zverev - Anderson - 6:6

Guter Start von Zverev in den Tiebreak mit einer schnellen 3:0-Führung. Kurz darauf steht Anderson schlecht zum Ball, verzieht die Rückhand völlig und kassiert das zweite Minibreak. 5:1 für Zverev beim Seitenwechsel.

20:27 Uhr - Zverev - Anderson - 6:6

Eben hat Zverev noch zum Satzgewinn aufgeschlagen, jetzt geht es gegen den Satzverlust. Das macht die Nummer fünf der Setzliste allerdings sehr beeindruckend. Mit drei Assen gleicht er zum 6:6 aus. Der erste Durchgang wird im Tiebreak entschieden.

20:22 Uhr - Zverev - Anderson - 5:5

Nach einem Doppelfehler von Zverev steht es 30:30. Und dann erspielt sich Anderson mit dem Überkopfball die Breakchance. Es folgt der Rahmentreffer von Zverev, und der Ball fliegt ins Aus. 5:5 im ersten Satz.

20:14 Uhr - Zverev - Anderson - 5:3

Das war ein sehr sicheres Aufschlagspiel von Zverev mit vielen ersten Aufschlägen. Einmal hat der Hamburger etwas Glück, als sein Passierball durch die Netzkante die Richtung verändert und der ans Netz vorgeeilte Anderson chancenlos ist. Zu null erhöht Zverev auf 5:3.

"Gar nicht schlecht": Kerber im Siegerinterview nach Auftakterfolg

20:08 Uhr - Zverev - Anderson - 4:2

Zverev lässt sich im eigenen Aufschlagspiel nun in die Defensive drängen. Nach einem Rahmentreffer hat er Breakball gegen sich, den er aber mit einem Ass abwehrt. Mit dem Schmetterball am Netz verwandelt er schließlich den Spielball zum 4:2. Auch wenn der Auftritt noch etwas wackelig ist, Zverev macht bisher die wichtigen Punkte.

20:06 Uhr - Kvitova - Begu - 6:3, 6:2

Petra Kvitova hat die zweite Runde erreicht. Die Tschechin schlägt Irina Camelia Begu aus Rumänien klar in zwei Sätzen. Dagegen muss Diego Schwartzman nach seinem starken Beginn nun doch kämpfen. Der Argentinier verliert Satz vier gegen cameron Norrie deutlich mit 1:6.

20:03 Uhr - Zverev - Anderson - 3:2

Jetzt wackelt Anderson. Nach einem Doppelfehler und einem weiteren Patzer des Südafrikaners hat Zverev Breakball. Und dann serviert Anderson erneut einen Doppelfehler. 3:2 für Zverev im ersten Satz.

19:58 Uhr - Zverev - Anderson - 2:2

Das ist insgesamt noch kein überzeugender Auftakt von Zverev. Von den Aufschlagproblemen abgesehen steht der Hamburger auch weit hinter der Grundlinie, wirkt sehr passiv. Er muss über Einstand gehen. Dann folgt allerdings ein schöner Punktgewinn des Weltranglisten-Siebten, in dem er die Bälle gut verteilt und mit dem Passierschlag verwandelt. Zverev gleicht mit Mühe zum 2:2 aus.

"Perfekt! Traumhaft!" Kerber spielt Katz und Maus mit Gegnerin

19:54 Uhr - Friedsam - Dolehide - 6:2

Es gibt aus deutscher Sicht gute Nachrichten von Platz neun. Friedsam macht weiter Druck und jagt ihre Gegnerin über den Platz. Sie verwandelt ihren zweiten Satzball zum 6:2 im ersten Durchgang.

19:51 Uhr - Zverev - Anderson - 1:2

Aber auch bei Anderson kommt der Aufschlag noch instabil, und er ist stärker darauf angewiesen als Zverev. Der Südafrikaner muss über Einstand gehen. Zverev steht in dieser Situation aber auch in den Ballwechseln noch relativ weit hinter der Grundlinie. Anderson gewinnt doch noch sein Spiel zum 2:1.

19:45 Uhr - Zverev - Anderson - 1:1

Das Match hat begonnen. Und Zverev wackelt erneut bei dem zweiten Aufschlag. Der Ballwurf zu niedrig, und die Aufschläge des Deutschen landen im Netz. Zwei Doppelfehler gleich in seinem ersten Spiel für Zverev. Aber dennoch holt er den Spielgewinn zum 1:1 im ersten Satz.

19:41 Uhr - Friedsam - Dolehide - 4:1

Das sieht im ersten Satz sehr gut für Friedsam aus. Nach einem Doppelfehler ihrer Gegnerin holt sich die Deutsche das Spiel zum 4:1 und hat im ersten Durchgang zwei Breaks Vorsprung. Friedsam ist bisher auch deutlich stabiler als Dolehide.

19:38 Uhr - Schwartzman - Norrie - 6:3, 6:4, 2:6, 1:2

Schwartzman muss in die Verlängerung. Den dritten Satz gegen Norrie hat der Argentinier verloren. Und auch im vierten Durchgang hat die Nummer neun der Satzliste bereits ein Break Rückstand.

Becker: "Das spricht nicht für Thiems Form"

19:35 Uhr - Zverev - Anderson - 0:0

Schwerer kann zumindest dem Namen nach ein Erstrundenmatch kaum sein. Alexander Zverev trifft auf Kevin Anderson aus Südafrika. Anderson blickt auf eine langwierige Verletzungsphase zurück, stand aber schon in Wimbledon und bei den US Open im Finale. Besonders der Aufschlag ist eine ganz starke Waffe von Zverevs Gegner, da muss das Service des Deutschen heute auch sitzen.

19:25 Uhr - Friedsam - Dolehide - 1:1

Während das Match von Alexander Zverev gegen Kevin Anderson unmittelbar bevorsteht, möchte ich darauf hinweisen, dass auch die Erstrundenpartie von Anna-Lena Friedsam begonnen hat. Zwischen der Deutschen und Caroline Dolehide aus den USA steht es 1:1 im ersten Satz. Hier wird die nächste Gegnerin von Angelique Kerber ermittelt. Im Eurosport Player seid ihr live dabei.

19:15 Uhr - Pliskova - Kalinina - 6:4, 6:0

Nach sehr vorsichtigem Aufschlag Kalininas holt sich Pliskova mit einem starken Return drei Matchbälle. Und beim zweiten verzieht Kalinina den Rückhand-Crossball. Mit 6:4 und 6:0 erreicht Karolina Pliskova letztlich souverän die zweite Runde in Flushing Meadows.

Zverev spricht vor US Open: "Schlau war das sicher nicht"

19:10 Uhr - Pliskova - Kalinina - 6:4, 4:0

Es sieht jetzt nach einem sehr schnellen Sieg von Pliskova auf. Die Tschechin diktiert das Spielgeschehen. Kalinina macht nun auch viele schnelle Fehler und ihre Gegnerin die Winner. Nach diesem Match beginnt die schwere Aufgabe von Alexander Zverev gegen Kevin Anderson.

18:55 Uhr - Pliskova - Kalinina - 6:4

Eben hatte Kalinina noch zwei Breakbälle nicht nutzen können, und nun hat Pliskova stattdessen drei Satzbälle. Gleich beim ersten hat die Tschechin etwas Glück, als sie den Ball nicht richtig trifft und dieser unerreichbar in Kalininas Feld fällt. Mit 6:4 holt sich die Favoritin dann den ersten Durchgang.

18:53 Uhr - Schwartzman - Norrie - 6:3, 6:4

Richtig gut sieht es für Diego Schwartzman aus. Der Argentinier holt sich auch den zweiten Durchgang gegen Cameron Norrie.

18:51 Uhr - Pliskova - Kalinina - 5:4

Mit 4:1 hatte Karolina Pliskova im ersten Satz auf dem Arthur Ashe schon geführt. Inzwischen steht es aber 4:4, und die Nummer eins der Setzliste hat nach zwei Doppelfehlern in Serie zwei Breakbälle gegen sich. Die wehrt die Tschechin aber dank guter Aufschläge ab. Sie gewinnt schließlich doch noch ihr Service zum 5:4.

"Perfekt! Traumhaft!" Kerber spielt Katz und Maus mit Gegnerin

18:43 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 6:4

Es gibt sicherlich noch Verbesserungspotential bei Kerber, aber das ist nach so einer langen Pause ja auch nicht anders zu erwarten. Insgesamt hat sie sich gut in das Match hineingekämpft und vor allem im zweiten Satz eine sehr solide Leistung gezeigt.

18:40 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 6:4

Kerber hat Glück mit der Netzkante. Anschließend hat die Deutsche eine schöne Länge in den Schlägen und erspielt sich zwei weitere Matchbälle. Den ersten wehrt Tomljanovic mit einem Longline ab. Beim zweiten serviert Kerber auf den Körper der Australierin. Die ist überrascht und verzieht den Return. Mit 6:4 und 6:4 erreicht Angelique Kerber Runde zwei!

18:35 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 5:4

Das Spiel hat sich wieder etwas gedreht. Tomljanovic macht jetzt mehr Druck. Kerber wird etwas zu passiv und ärgert sich selbst darüber. Tomljanovic bringt ihr Spiel zum 4:5 durch. Gleich hat Kerber die zweite Chance, zum Matchgewinn auszuservieren.

18:32 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 5:3

Kerber kassiert das Break. Ein Vorhand-Angriffsschlag der Deutschen landet im Aus. Noch 5:3 im zweiten Satz.

Zverev immer noch nicht reif für den Titel? Das sagt Becker

18:30 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 5:2

Aber nun erspielt sich Tomljanovic nach einem schön verwandelten Longline zwei Breakbälle. Kerber wehrt den ersten mit der Vorhand aus dem Halbfeld ab. Auch beim zweiten macht sie Druck, hat dann beim Longline etwas Glück mit der Netzkante. Sie holt sich ihren ersten Matchball, den Tomljanovic abe rmit guten Return abwehrt.

18:26 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 5:2

Das kann jetzt sehr schnell zu Ende gehen. Zu null muss Tomljanovic ihr Service abgeben. Bei der Australierin gelingt nun gar nichts mehr, während Kerber weiter Druck macht und nicht passiv bleibt. Nach schwierigem Matchgewinn hat die Deutsche insgesamt gut in die Partie gefunden.

18:23 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 4:2

Größte Schwäche Kerbers derzeit ist der Aufschlag. Das erste Service der Deutschen kommt viel zu selten. Trotz zweier Doppelfehler gewinnt sie ihr Spiel zum 4:2 aber relativ sicher, auch weil sie in den Ballwechseln offensiv agiert und den Rhythmus bestimmt.

18:17 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 3:2

Breakball für Kerber. Und dann folgt der Rahmentreffer ihrer Gegnerin, und der Ball fliegt weit ins Aus. 3:2 für die Deutsche im zweiten Satz. Kerber ist aktuell auch stabiler geworden, hat seit Ende des ersten Satzes die Zahl der unnötigen Fehler deutlich nach unten geschraubt.

So gewann Kerber den ersten Satz:

Geduldig gespielt: Kerber holt sich den ersten Satz

18:12 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 2:2

Tomljanovic vergibt eine Breakchance mit einem schnellen Fehler beim Return. Es geht mehrmals über Einstand. Einen der bisher schönsten Ballwechsel des Matches verwandelt Tomljanovic mit der Rückhand am Netz. Die Australierin macht der Deutschen aber auch erneut einige Geschenke durch unnötige Fehler. Mit dem Longline gleicht Kerber zum 2:2 aus.

18:04 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 1:1

Kerber hat Tomljanovic erneut über Einstand gezwungen. Aber dann hat die Australierin ihre bislang beiden schönsten Punkte zum Spielgewinn ausgepackt. Kerber hatte anschließend keine Mühe bei eigenem Service, auch weil Tomljanovic wieder einige schwere Fehler eingebaut hatte. 1:1 im zweiten Satz.

17:59 Uhr - Schwartzman - Norrie - 6:3

Auch auf Platz Nummer fünf ist inzwischen der erste Satz zu Ende gegangen. Die Nummer neun der Setzliste, Diego Schwartzman aus Argentinien, gewinnt den Durchgang mit 6:3 gegen den Briten Cameron Norrie.

Struff verrät: Darin ist Thiem besonders vorbildlich

17:52 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4

Kerber ahnt einen Stopp von Tomljanovic voraus und kontert wunderschön mit dem Longline zum 15:0. Kurz darauf hat die Siegerin von 2016 drei Satzbälle. Und dann schlägt Tomljanovic den Vorhand-ANgriffsball von der T-Linie ins Netz. 6:4 für Kerber in Satz eins. Bei allen Schwierigkeiten auf beiden Seiten ist das ein insgesamt verdienter Satzgewinn für die Deutsche.

17:48 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 5:4

Nachdem sie ihr eigenes Aufschlagspiel sicher gewonnen hat, hat Kerber nach einem Doppelfehler ihrer Gegnerin nun drei Breakchancen. Und dann folgt ein Rückhandpatzer von Tomljanovic. Zu null nimmt Kerber der Australierin das Service ab und schlägt gleich zum Gewinn des ersten Satzes auf.

17:43 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 3:4

Kerber hat einige gute Ideen und legt sich Tomljanovic in den Ballwechseln zurecht. Aber bei dem Versuch, die Ballwechsel abzuschließen, verschlägt sie mehrmals hintereinander die Vorhand. Tomljanovic bringt ihr Service zum 4:3 durch. Da war aus Sicht von Kerber deutlich mehr drin.

Was ist mit den Frauen? Alleingang von Djokovic löst Kritik aus

17:38 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 3:3

Nach dem zahlreichen Breaks zu Beginn des Matches folgen nun schnelle Aufschlaggewinne für beide Spielerinnen. Nach einem Patzer von Tomljanovic mit der Rückhand gleicht Kerber zum 3:3 im ersten Satz aus.

17:32 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 2:2

Es ist noch kein gutes Spiel. Beide agieren sehr überhastet, machen viele schnelle Fehler. Kerber steht zudem relativ weit hinter der Grundlinie. Erneut muss die Siegerin von 2016 ihrem Aufschlag abgeben, und es steht 2:2.

17:28 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 2:1

Drittes Break im dritten Aufschlagspiel. Kerber nimmt Tomljanovic das Service zum 2:1 ab. Und das ist aus Sicht der Australierin sehr bitter. Sie musste zuvor mit dem Volley am Netz nur noch den Spielball verwandeln und hat ihn völlig verschlagen.

"Ist schwierig...": Struff reagiert auf umstrittenes Djokovic-Projekt

17:25 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 1:1

Tomljanovic muss nach einem Rückhandfehler über Einstand gehen. Bei der Australierin wechselt sich vor allem beim Aufschlag Licht und Schatten aktuell ab. Wenn das Service kommt, dann glänzend, aber es kommt derzeit zu selten. Das Spiel geht einige Male über Einstand. Tomljanovic kann mehrere CHancen zum 2:1 nicht nutzen.

17:16 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 1:1

Nach einem Doppelfehler hat Kerber nun zwei Breakbälle gegen sich. Und bei einem Vorhand-Crossball trifft die Deutsche den Ball zu unsauber, und die Filzkugel fliegt weit ins Aus. Rebreak für Tomljanovic zum 1:1.

17:11 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 1:0

Das Match beginnt. Tomljanovic serviert zum Auftakt der Partie. Kerber hat noch ein paar Probleme, in den Rhythmus zu finden, macht einige relativ schnelle Fehler mit der Vorhand. Aber sie versucht, Druck zu machen und holt sich einen Breakball. Den nutzt sie mit einem Vorhand-Winner zum 1:0.

17:02 Uhr - Zverev mit dem zweiten Match des Tages

Eine sehr knifflige Aufgabe hat Alexander Zverev vor sich, der auf dem Arthur Ashe gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson antreten muss. Zverev bestreitet dort das zweite Match des Tages. Vorher spielen dort ab 18:00 Uhr noch Karolina Pliskova und Anhelina Kalinina. Auf allen anderen Plätzen geht es jetzt ab 17:00 Uhr los.

Zverev spricht vor US Open: "Schlau war das sicher nicht"

16:55 - Die US Open im Eurosport Player

An dieser Stelle verweise ich Euch sehr gerne auch wieder auf den Eurosport Player. Hier sind wir auf Bonuskanälen auf mehreren Plätzen mit von der Partie. Alle, die kein Eurosport 2 empfangen können, können hier auch das Match von Kerber in voller Länge sehen, während bei Eurosport 1 noch die Tour de France läuft.

16:50 Uhr - Viele Fragezeichen vor Turnierauftakt

Die Coronapandemie hat natürlich einige Fragen aufgeworfen. Nicht nur was die hoffentlich sichere Ausführung des nun zweiten Grand Slam Turniers des Jahres angeht, sondern auch was die Form der Spieler betrifft. Viele hatten nur wenig Gelegenheit, diese zu testen. Für Kerber ist es sogar der erste Auftritt seit den Australian Open im Januar. Die deutsche Nummer eins war nach dem Turnier in Melbourne verletzt, hier ist das Fragezeichen hinter der Form also besonders groß.

Das könnte Dich auch interessieren: Vor Beginn der US Open: Erster Spieler positiv auf Corona getestet

16:45 Uhr - Kerber macht den Auftakt

Aus deutscher Sicht wird es gleich ernst mit dem ersten Auftritt von Angelique Kerber. Die Siegerin von 2016 bekommt es mit Ajla Tomljanovic aus Australien zu tun. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden. Ihr erstes Duell hat Kerber souverän gewonnen. Das war allerdings schon vor fünf Jahren bei den French Open auf Sand.

Manhattan ist tabu! So laufen die US Open in der Bubble

INFO - Deutscher Montag bei US Open

Neben Deutschlands Top-Profis Alexander Zverev und Angelique Kerber sind fünf weitere DTB-Spieler am ersten Tag der US Open angesetzt. Jan-Lennard Struff spielt gegen den Spanier Pedro Martinez Portero, Dominik Koepfer gegen Taylor Fritz (USA), Peter Gojowczyk trifft auf den Polen Hubert Hurkacz. Im Dameneinzel hat es Anna-Lena Friedsam mit Caroline Dolehide (USA) zu tun, Tamara Korpatsch tritt gegen Catherine Bellis (USA) an.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im Eurosport Player - viel Spaß dabei. Hier im Ticker begleitet Euch Sebastian Würz durch den Abend.

Becker: "Das spricht nicht für Thiems Form"

US Open Mit Experten-Duo Becker & Rittner: Die US Open live bei Eurosport 28/08/2020 AM 17:10