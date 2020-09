US Open Die US Open 2020 jetzt live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 3 STUNDEN

Die wichtigsten Spiele des Tages:

23:37 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich damit für heute von Euch. Morgen geht es hier ab 17:00 Uhr im Liveticker weiter. Dann gibt es in der Day Session unter anderem die Matches von Angelique Kerber und Alexander Zverev, die die zweite und dritte Partie auf dem Louis Armstrong bestreiten. Und bei Eurosport und im Eurosport Player könnt Ihr natürlich alle Spiele der heutigen Night Session bis zum Ende mitverfolgen.

23:32 Uhr - Dimitrov - Fucsovics - 7:6, 6:7, 6:3

Dimitrov schlägt zum Satzgewinn auf, macht sich mit schnellen Fehlern das Leben aber schwer. Fucsovics hat mehrere Breakchancen, patzt dann aber seinerseits mehrmals beim Vorhand-Longline. Satzball für Dimitrov. Mit einem Vorhandwinner zwingt er seinen Gegner zum Fehler und holt sich den dritten Durchgang.

23:24 Uhr - Dimitrov - Fucsovics - 7:6, 6:7, 5:2

Auf Platz Nummer zwölf steht Grigor Dimitrov kurz vor dem Gewinn des dritten Satzes gegen Martin Fucsovics. Der erste Durchgang ging im Tiebreak an den Bulgaren, der zweite an den Ungarn.

Highlights | Sorana Cirstea - Johanna Konta

23:12 Uhr - Berrettini - Humbert - 6:4, 6:4, 7:6

Matchball Nummer zwei bringt die Entscheidung. Mit starkem Aufschlag drängt Berrettini seinen Gegner in die Defensive und zwingt ihn zum Fehler. Mit 6:4, 6:4 und 7:6 (8:6) erreicht der Halbfinalist von 2019 die dritte Runde in Flushing Meadows.

23:09 Uhr - Berrettini - Humbert - 6:4, 6:4, 6:6

Der Longline von Berrettini gerät zu lang. Anstatt zwei Matchbällen für den Italiener steht es 5:5. Mit einem Ass holt sich der Favorit dann allerdings Matchball Nummer eins. Berrettini lässt dann den Passierball von Humbert durch, hat sich dabei aber verschätzt. Der Ball fliegt ins Feld. 6:6.

23:03 Uhr - Berrettini - Humbert - 6:4, 6:4, 6:6

Berrettini und Humbert befinden sich im Tiebreak des dritten Satzes. Der Italiener hat ein Minibreak Vorsprung. Mit einem exzellent gespielten Longline punktet er zum 4:2 beim Seitenwechsel.

22:45 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 3:6, 6:7, 3:5

Zwei Matchbälle für Pospisil nach einem Vorhand-Fehler von Raonic. Und dann besiegelt Pospisil mit einem Ass das Aus seines Landsmanns. Das ist eine echte Überraschung, vor allem, wenn man bedenkt wie stark Raonic beim Masters an gleicher Stelle vor Wochenfrist noch aufgetreten ist.

22:41 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 3:6, 6:7, 3:5

Breakball für Pospisil nach einem Doppelfehler von Raonic. Und dann landet der Return Pospisils auf der Linie. Raonic steht schlecht zum Ball und patzt mit der Vorhand. Der Finalist des Cincinnati-Masters steht unmittelbar vor dem Aus.

Der Matchball: So gewann Thiem in Runde zwei

22:32 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 3:6, 6:7, 3:3

Die bisherigen Spiele im vierten Satz waren eine klare Sache für den jeweiligen Aufschläger. Weder Raonic noch Pospisil haben bisher bei eigenem Service etwas anbrennen lassen.

22:22 Uhr - Berrettini - Humbert - 6:4, 6:4

Die Nummer sechs der Setzliste nimmt ganz klar Kurs auf die dritte Runde in Flushing Meadows. Matteo Berrettini hat die ersten beiden Sätze gegen den Franzosen Ugo Humbert gewonnen.

22:09 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 3:6, 6:7

Und die nächste Überraschung bahnt sich auf dem Louis Armstrong an. Mit einem Aufschlag, der die Linie gerade noch so gekratzt hat, holt sich Pospisil im Tiebreak des dritten Satzes zwei Satzbälle. Und am Netz verwandelt der Kanadier gleich den ersten. 7:4 im Tiebreak für den Außenseiter.

22:04 Uhr: Konta - Cirstea - 6:2, 6:7, 4:6

Drei Matchbälle für Cirstea bei eigenem Aufschlag, nachdem Konta zuvor bei ihrem Aufschlagspiel schon zwei abwehren konnte. Aber diesmal sorgt Cirstea mit einem Ass für die Entscheidung. Die nächste gesetzte Spielerin ist aus dem Rennen!

21:56 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3, 6:3, 6:2

Matchball Nummer drei bringt die Entscheidung. Nagal dominiert eigentlich den Ballwechsel, setzt dann aber den Volley ins Aus. Klar in drei Sätzen zieht Thiem an seinem Geburtstag in die dritte Runde in Flushing Meadows ein.

Highlights | Alex de Minaur - Richard Gasquet

21:54 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3, 6:3, 5:2

Matchball für Thiem, nachdem der Return des Weltranglisten-Dritten genau auf die Linie fällt. Nagal kann den Matchball abwehren, patzt dann aber mit der Vorhand, sodass Thiem die nächste Chance hat. Aber der Österreicher kann die Chance nicht nutzen, verschlägt die Vorhand.

21:48 Uhr: Konta - Cirstea - 6:2, 6:7, 3:4

Und da ist das Break! Mit einem wunderschönen Gegenstopp holt sich Cirstea den Punkt zum 4:3 im dritten Satz!

21:44 Uhr: Konta - Cirstea - 6:2, 6:7, 3:3

Weltklasse-Return von Cirstea zur nächsten Breakchance, die sie aber ebenfalls nicht nutzen kann. Konta reizt beim Aufschlag die Zeit im Moment komplett aus, lässt fast die gesamte Shotclock herunterlaufen. Mit der Vorhand holt sich Cirstea Breakball Nummer vier, aber wieder vergibt ihn die Rumänin.

21:41 Uhr: Konta - Cirstea - 6:2, 6:7, 3:3

Auf Platz Nummer zwei hat eine weitere gesetzte Spielerin stark zu kämpfen. Nach gutem Beginn in das Match musste Johanna Konta gegen Sorana Cirstea den zweiten Satz abgeben und hat auch im dritten Durchgang große Mühe. Zwei Breakchancen für Cirstea zum 4:3. Die erste wehrt Konta mit einem Vorhandwinner ab. Bei der zweiten patzt Cirstea beim Return.

21:28 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3, 6:3, 2:0

Es kann hier sehr schnell gehen aus Sicht von Thiem. Der Österreicher hat erneut Breakball. Und dann fliegt der Angriffsball von Nagal weit ins Aus. 2:0 für Thiem. Anschließend greift er versehentlich das falsche Handtuch, in diesen Tagen ja nicht ganz unproblematisch. Aber er bemerkt seinen Fauxpast selbst und weist den Schiedsrichter darauf hin, sodass die Handtücher ausgetauscht werden können.

Highlights | Garbiñe Muguruza - Tsvetana Pironkova

21:22 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 3:6, 2:1

Zwei Breakbälle für Pospisil, nachdem Raonic einen Vorhand-Crossball weit verschlägt. Aber der Favorit lässt zwei Asse zum 40:40 folgen. Im Netzduell holt sich Pospisil Chance Nummer drei, seinem Gegner das Service abzunehmen. Raonic rettet sich mehrmals über das Service, in den Ballwechseln hat er zur Zeit große Probleme.

21:13 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3, 6:3

Nagal konnte Thiem das Service abnehmen, bringt sich jetzt durch schnelle Fehler aber wieder in Schwierigkeiten. Drei Satzbälle für Thiem zum 6:3. Und dann fliegt nach einem Rahmentreffer Nagals der Ball weit ins Aus.

21:07 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 3:6

Satzball für Pospisil, nachdem ein Longline-Versuch von Raonic im Netz landet. Und mit der Vorhand aus dem Halbfeld macht Pospisil den Sack im zweiten Durchgang zu. 6:3 für den Außenseiter!

21:05 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3, 5:2

Zwei weitere Breackchancen für Thiem. Und dann gelingt ihm ein glänzender Vorhand-Crossball von der Grundlinie. Der Ball fällt noch genau auf die Linie, und Nagal hat keine Chance mehr, ihn noch zu erreichen. 5:2 für Thiem.

21:02 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3, 4:2

Die Statistik sagt viel aus. Das Match ist Mitte des zweiten Satzes, und beide Spieler haben schon über 20 unerzwungene Fehler. Thiem gelingen allerdings auch deutlich mehr Winner. Auch wenn nicht alles für ihn nach Wunsch läuft, hat man nie das Gefühl, dass er ernsthaft in Schwierigkeiten geraten könnte.

Highlights | Krawietz/Mies - Purcell/Saville

20:56 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 2:4

Auf dem Louis Armstrong bahnt sich zumindest ganz vorsichtig ein Satzausgleich kann. Pospisil ist es gelungen, Raonic im zweiten Durchgang den Aufschlag abzunehmen.

20:45 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6, 2:3

Pospisil hat soeben eine Behandlungspause genommen. Der 30-Jährige wurde am Rücken verarztet. Seinem Spiel merkt man mögliche Probleme im Moment aber noch nicht an. Er geht das Tempo seines Landsmanns gut mit. 3:2 für Pospisil im zweiten Satz.

20:40 Uhr: Thiem - Nagal - 6:3

Und das war jetzt ganz souverän von Thiem. Mit einem Ass verwandelt er seinen ersten Satzball zum verdienten 6:3. Es war noch kein herausragender Durchgang des Österreichers, aber es ist eben auch schwer in den Rhythmus zu kommen, wenn der Gegner zunächst nur Fehler macht und man gar nicht in die Ballwechsel kommt.

20:36 Uhr: Thiem - Nagal - 5:3

Nagal kann einen Breakball von Thiem abwehren, in dem er den Österreicher zum Fehler zwingt. Anschließend geht es mehrmals über Einstand, der Inder wackelt sichtlich beim Service. Nach einem Patzer beim Rückhandlongline hat er wieder Breakball gegen sich. Und dann kommen Thiems Schläge sehr platziert. Das wird belohnt. 5:3 für den Österreicher.

20:23 Uhr: Thiem - Nagal - 3:2

Das ist das Break für Nagal. Der Longline von Thiem landet im Seitenaus. Es ist noch ein sehr zerfahrenes Match, in dem beide noch gar nicht im Spielrhythmus sind.

Highlights | Leylah Fernandez - Sofia Kenin

20:20 Uhr: Raonic - Pospisil - 7:6

Der erste Satz wird im Tiebreak entschieden, wo Raonic seinen Gegner schön bewegt und mit einem Longline den Punkt zum 5:1 macht. Es folgt ein Rückhandfehler Pospisils, der seinem Landsmann fünf Satzbälle beschert. Und gleich den ersten verwandelt Raonic mit dem Aufschlag-Winner zum 7:1 im Tiebreak.

20:16 Uhr: Thiem - Nagal - 3:1

Nagal hat jetzt besser ins Match gefunden. Das ist auch für Thiem nun nicht ganz einfach, den Schalter umzulegen, nachdem zuvor alles wie von selbst lief. Breakball für Nagal, nachdem ein Stoppversuch von Thiem zu hoch gerät. Die Breakchance wehrt der Österreicher aber mit gutem Aufschlag ab.

20:05 Uhr: Thiem - Nagal - 2:0

Nagal beginnt sehr nervös- Dem Inder merkt man die für ihn außergewöhnliche Situation auf dem größten Platz der Anlage an. Er reiht Fehler an Fehler. Thiem führt schnell mit 2:0, ohne besonders viel dafür machen zu müssen.

20:02 Uhr: Raonic - Pospisil - 5:4

Und auch auf dem Louis Armstrong läuft ein Match, das ich nur empfehlen kann. Hier spielt Milos Raonic im kanadischen Duell gegen Vasek Pospisil. Raonic war beim Masters vor den US Open in glänzender Form und musste sich erst im Endspiel Novak Djokovic geschlagen geben. Im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein.

19:58 Uhr: Thiem - Nagal

Der Startschuss zum Zweitrundenmatch von Dominic Thiem ist gefallen. Auf dem Centre Court bekommt es der Österreicher zum ersten Mal in seiner Karriere mit Sumit Nagal aus Indien zu tun.

Wie nervös ist die Mama? Witziges Interview mit Shapovalov

19:47 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 6:7, 6:4

Und jetzt kommt das Service von Krawietz sehr stark. Mit einem Aufschlagwinner holt er sich und Mies drei Matchbälle. Der nächste freie Punkt mit dem Aufschlag folgt gleich hinterher, und die Semifinalisten von 2019 haben die erste Hürde erfolgreich genommen.

19:44 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 6:7, 5:4

Jetzt steht Mies am Netz aber wieder goldrichtig und holt sich mit dem Volley zwei Breakchancen. Und bei der zweiten packt Krawietz einen perfekt platzierten Return aus. Anschließend kann er mit dem Smash mühelos verwandeln. 5:4 für Krawietz und Mies.

19:41 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 6:7, 4:4

Es ist ein Spiel der vergebenen Möglichkeiten von Krawietz und Mies. Wie schon im zweiten Satz konnten die beiden Deutschen ein Break nicht halten. Aktuell machen sie wie gegen Ende des zweiten Durchgangs auch wieder relativ viele leichte Fehler.

19:34 Uhr - Kenin - Fernandez - 6:4, 6:3

Matchball für Kenin. Und dann folgt der Doppelfehler von Fernandez. Schade, dass das Match so zu Ende gegangen ist. Alleine in ihren letzten zwei Aufschlagspielen hatte die Kanadierin auch insgesamt vier Doppelfehler serviert. Kenin erreicht damit sicher die dritte Runde.

Flammender Appell: Zverev verteidigt Djokovic

19:29 Uhr - Khachanov - Kuznetsov 6:3, 6:4, 6:1

Auch das erste Herrenmatch des Tages ist inzwischen beendet worden. Im russischen Duell hatte Karen Khachanov gegen Andrey Kuznetsov keine Schwierigkeiten und gewann mit 6:3, 6:4 und 6:1.

19:22 Uhr - Kenin - Fernandez - 6:4, 4:2

Fernandez war vor der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie glänzend in Form, und deshalb wurde vermutet, dass sie Kenin das Leben etwas schwer machen könnte. Bisher merkt man aber nichts davon. Die US-Amerikanerin dominiert das Spielgeschehen und hat auch im zweiten Satz ein Break Vorsprung.

19:13 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 6:7, 2:0

Krawietz/Mies ist das frühe Break im dritten Satz gelungen. Aber das war im zweiten Durchgang ja auch schon so, und da konnten es die beiden Deutschen nicht halten. Jetzt bringt Krawietz zumindest sein Service zum 2:0 durch. Mit dem Rückhand-Volley am Netz verwandelt er den Spielball.

19:04 Uhr - Sakkari - Pera - 2:6, 6:3, 6:2

Maria Sakkari hat das Match gegen Bernarda Pera drehen können. Mit 2:6, 6:3 und 6:2 erreicht die Griechin die dritte Runde.

Not macht erfinderisch: Farah rasiert Doppelpartner in der Badewanne

19:02 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 6:7

Nach einem Winner von Purcell am Netz hat das australische Doppel Satzball. Und dann gehen Krawietz und Mies gleichzeitig zum Ball und stehen sich am Netz etwas im Weg. Satzgewinn für Purcell und Saville. Und so ärgerlich das aus deutscher Sicht auch ist, ist es hochverdient. 7:5 im Tiebreak für die Australier.

18:56 Uhr - Kenin - Fernandez - 6:4

Auf dem Arthur Ashe ist der erste Satz zwischen Kenin und Fernandez zu Ende gegangen. Die Favoritin gewinnt den Durchgang verdient mit 6:4. Nach Ende dieser Partie schlägt Dominic Thiem gegen den Inder Sumit Nagal auf.

18:53 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 6:6

Der zweite Satz geht in den Tiebreak. Und das ist trotz des guten Starts in den Durchgang durchaus schmeichelhaft für Krawietz und Mies. Vor allem in der zweiten Satzhälfte waren die Australier am Drücker und hatten mehrere Chancen, den Durchgang schon längst für sich zu entschieden.

18:45 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 5:4

Das wird enger für Krawietz und Mies, als es nötig ist. Mehrmals mussten die French-Open-SIeger zuletzt über Einstand gehen. Sie ziehen sich aber immer wieder selbst mit den Haaren aus dem Sumpf heraus. Purcell und Saville haben hier einige Chancen liegengelassen im zweiten Satz.

"Alkohol!" Brengle gönnt sich zum Sieg eine Flasche Wein auf dem Court

18:34 Uhr - Muguruza - Pironkova - 5:7, 3:6

Pironkova schlägt zum Matchgewinn auf. Und nach einem verpatzten Slice von Muguruza hat ihre Gegnerin drei Chancen zum Matchgewinn. Mit einem Ass durch die Mitte des Feldes beschließt Pironkova die Partie und wirft die nächste gesetzte Spielerin aus. Das war nach glänzendem Start ganz bitter für Muguruza.

18:30 Uhr - Kenin - Fernandez - 3:2

Auf dem Centre Court hat das Zweitrundenmatch von Melbourne-Siegerin Sofia Kenin begonnen. Die US-Amerikanerin hat ihrer Gegnerin Leylah Fernandez aus Kanada gleich zu Beginn den Aufschlag abnehmen können.

18:24 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 3:2

Auch Krawietz muss nun aber über Einstand gehen. Und mit einem tollen Lob macht Purcell den Punkt zum Breakball. Krawietz kontert mit einem Aufschlag-Winner. Doch kurz darauf haben die Australier dne nächsten Breakball. Und dann schätzt Krawietz die Situation falsch ein und lässt einen Ball von Purcell durch, der noch auf die Linie springt. Rebreak für Purcell und Saville.

18:20 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6, 3:1

Break für Krawietz/Mies. Die beiden Deutschen haben Purcell und Saville das Service abgenommen und damit endgültig Kurs auf den Einzug in die zweite Runde eingeschlagen.

18:13 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6

Krawietz und Mies lassen hintereinander einige große CHancen am Netz liegen und müssen bei Aufschlag Mies über Einstand gehen. Aber mit einem Service-Winner verwandelt der Deutsche doch noch den Punkt zum Spielgewinn. Es steht 2:1 im ersten Satz.

18:01 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 7:6

Krawietz/Mies und ihre australischen Gegner befinden sich im Tiebreak. Dort erspielt sich Krawietz mit einem guten Volley zwei Satzbälle. Und dann landet der Return von Purcell im Netz. 7:4 im Tiebreak des ersten Satzes für Krawietz/Mies.

Dreisatzsieg, aber kein Spaziergang: So siegte Tsitsipas

17:56 Uhr - Muguruza - Pironkova - 5:7

Und jetzt hat plötzlich Pironkova Satzball, was den Spielverlauf auf den Kopf stellt. Und wieder hilft ihr die Netzkante. Mit deren Unterstützung verändert der Ball völlig seine Richtung und fliegt über Muguruza hinweg, die ratlos wirkt. Sie bleibt aber konzentriert und wehrt mit dem nächsten Ballwechsel den Satzball ab. Die nächste Chance nutzt Pironkova aber zum 7:5. Muguruza ist außer sich vor Wut und zerstört den Schläger komplett.

17:46 Uhr - Muguruza - Pironkova - 5:5

Muguruza serviert zum Satzgewinn. Aber jetzt hat Pironkova das Glück auf ihrer Seite. Zweimal in Folge schlägt sich die Netzkante auf Seiten der Bulgarin, die plötzlich zwei Breakbälle hat. Und beim zweiten versucht Muguruza völlig unnötigerweise einen Stopp einzubauen, der komplett daneben geht. Die Spanierin hatte den Ballwechsel bis dahin eigentlich dominiert. 5:5!

17:43 Uhr - Sakkari - Pera - 2:6

Die Griechin Maria Sakkari hat einen Fehlstart in ihr Match gegen Bernarda Pera aus den USA hingelegt. Sakkari, immerhin Nummer 15 der Setzliste, muss den ersten Satz mit 2:6 abgeben.

17:38 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 4:4

Es wird zum ersten Mal eng beim Aufschlag von Krawietz/Mies. Nach einem Fehler beim Volley hat Mies Breakball gegen sich, den Krawietz aber stark am Netz abwehrt. Mit einem Ass zum Abschluss gelingt Mies doch noch der wichtige Spielgewinn zum 4:4.

"Habe das Gefühl, wir sind Kriminelle!" Mladenovic lässt Dampf ab

17:33 Uhr - Muguruza - Pironkova - 4:3

Pironkova droht bereits der zweite Aufschlagverlust. Es geht über Einstand. Nach einem Vorhandfehler von Muguruza hat ihre Gegnerin aber die Chance zum Spielgewinn. Und dann fliegt der Return Muguruzas ins Aus. Pironkova hält sich im Satz, hat aber weiterhin ein Break Rückstand.

17:23 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 2:2

Die Anfangsphase ist aus Sicht von Krawietz/Mies durchaus vielversprechend. Sie haben beim eigenen Service weniger Mühe als ihre australischen Gegner und wirken in den Ballwechseln besser im Rhythmus. Auf das Ergebnis hat sich das aber noch nicht ausgewirkt. Es steht 2:2 im ersten Satz.

17:17 Uhr: Krawietz/Mies - Purcell/Saville - 1:1

Krawietz und Mies konnten einen Breakball im ersten Aufschlagspiel nicht verwandeln, auch wegen glänzender Aufschläge von Purcell. Beim ersten Service von Krawietz hatten die beiden Deutschen keine Mühe. Mies verwandelt mit dem Volley am Netz den Spielball zum 1:1.

17:11 Uhr - Muguruza - Pironkova - 1:0

Muguruza gelingt ein Auftakt nach Maß. Die Spanierin hält den Ball schön im Spiel und verteilt die Schläge gut. Pironkova findet dagegen noch kein Mittel und muss früh ihr Aufschlagspiel abgeben. 1:0 für Muguruza.

Volles Risiko wird belohnt: Shapovalov mit krachender Rückhand

INFO - Krawietz/Mies legen los

Und die deutschen Fans können sich auf das Auftaktmatch von Kevin Krawietz und Andreas Mies freuen. Die French-Open-Sieger spielen auf Platz 15 gegen das australische Duo Max Purcell und Luke Saville. Im Eurosport Player könnt Ihr das Match in voller Länge sehen.

INFO - Auftakt mit Muguruza

Zu Beginn des Spieltages in New York wird es ernst für Garbiñe Muguruza. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin bekommt es mit der Bulgarin Tsvetana Pironkova zu tun. Flushing Meadows ist übrigens ergenistechnisch das bislang schwächste Grand Slam Turnier der Spanierin. Bei den drei anderen hat sie schon mindestens einmal das Finale erreicht.

INFO - Die Spiele am Donnerstag

Im Mittelpunkt aus deutschsprachiger Sicht steht natürlich der Auftritt von Dominic Thiem. Der Österreicher bekommt es in seinem Zweitrundenmatch mit Sumit Nagal aus Indien zu tun. Es wird das zweite Spiel auf dem Arthur Ashe sein. Zuvor spielt dort noch Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin ab 18:00 Uhr gegen die Kanadierin Leylah Fernandez.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im Eurosport Player - viel Spaß dabei. Hier im Ticker bleibt Ihr auf dem Laufenden. Sebastian Würz führt Euch heute durch den Abend, viel Spaß dabei!

