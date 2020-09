"Es war eine sehr gute Leistung von meiner Seite. Es ist mir gelungen, seinen Aufschlag zu lesen und habe dann im ersten Satz das nötige Break geschafft", so der Serbe, der auch im 26. Match in diesem Jahr ungeschlagen blieb. "In den vergangenen Wochen habe ich gut gespielt und trainiert. Ich fühle mich sehr gut, habe Vertrauen in mein Spiel. Das nehme ich in jede Partie mit, die ich spiele."