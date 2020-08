In rund dreieinhalb Wochen stehen die US Open auf dem Programm, bei den Top-Spielern soll sich nun aber Widerstand regen. Das berichtet die "Marca". Demnach äußerten die Top 20 des ATP-Ranki Zweifel an der Teilnahme, sollte nicht geklärt sein, ob sie hinterher bei der Rückreise nach Europa in Quarantäne müssen. In einem Call mit der USTA und ATP sei diese Problematik angesprochen worden, heißt es.

Nach dem Cincinnati Masters (22. bis 28. August), das in diesem Jahr infolge der Corona-Pandemie ebenfalls auf der Turnieranlage von Flushing Meadows in New York ausgetragen wird, und den US Open (31. August bis 13. September) geht es für die Tennis-Stars direkt zurück nach Europa. Die nächsten Highlights stehen in dichter Folge an.

Vor den French Open, die vom 27. September bis 11. Oktober geplant sind, werden sich zahlreiche Spieler beim Masters in Rom (20. bis 27. September) auf die Sandplatz-Saison vorbereiten.

So der Plan. Allerdings könnten die Profis gezwungen sein, bei der Einreise nach Europa für rund zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.

Djokovic soll bereits nachgehakt haben

Auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic soll bereits am vergangenen Sonntag in einem Video-Meeting nach einer Lösung für dieses Problem gefragt haben. Die Stars der Szene lassen daher angeblich eine Reise zu den US Open offen, sollte es keine Garantie geben, dass eine Teilnahme an den Sandplatzturnieren in Europa gewährleistet ist.

Auch ein weiterer Organisationspunkt gefällt vielen Stars der Top 20 laut "Marca" nicht. Wie die spanische Sportfachzeitung berichtet, soll ein Spieler aus dem Turnier ausgeschlossen werden, wenn sich ein Mitglied seines Teams mit dem Coronavirus infiziert.

Vor einigen Tagen hatte bereits Titelverteidiger Rafael Nadal seine Teilnahme an den US Open abgesagt. Auch die Weltranglistenerste der Damen, Ashleigh Barty, sowie Nick Kyrgios und Julia Görges verzichten auf das Grand-Slam-Event in Flushing Meadows.

