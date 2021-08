Tennis

US Open - Alexander Zverev analysiert Erstrundensieg gegen: "Es ist etwas mental geplatzt"

Alexander Zverev hat seinen Erstrundensieg bei den US Open gegen Sam Querrey bei Matchball Becker analysiert. Der Hamburger fand seine Leistung ordentlich, kritisierte allerdings auch die Bälle in New York. Vor allem der Olympiasieg habe bei ihm neue Kräfte freigesetzt. Das komplette Interview im Video.

00:04:59, vor 40 Minuten