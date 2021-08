Tennis

US Open - Boris Becker analysiert Auftaktsieg von Alexander Zverev: "Hat den Zuschauern keine Chance gelassen"

Alexander Zverev hat bei den US Open einen Auftaktsieg gegen Sam Querrey gefeiert. Dabei hat der Hamburger das Match von Beginn an bis zum Ende kontrolliert. Eurosport-Experte Boris Becker war vom Auftritt der deutschen Nummer eins in Matchball Becker begeistert. Zverev habe den Zuschauern keine Chance gelassen Querrey zu pushen. Die komplette Matchball Becker Folge im Video.

00:22:48, vor 2 Stunden