Nach einem ausgeglichenen ersten Satz ließ Harris deutlich nach. Zverev musste anschließend kaum sein bestes Tennis abrufen.

Raducanu glänzte erneut auch gegen bencic. Der Youngster bleibt weiter ohne Satzverlust.

In der Night Session kommt es zum Duell zwischen dem Serben Novak Djokovic und Matteo Berrettini aus Italien. Zuvor trifft die Tschechin Karolina Pliskova auf die Griechin Maria Sakkari.

US Open Die US Open 2021 heute live im TV, im Livestream und Liveticker GESTERN AM 03:16

Die Partien der Day Session gibt es hier im Liveticker zum Nachlesen.

Die Partien der Day Session:

E. Raducanu (GBR) - B. Bencic (SUI/11) - 6:3, 6:4

A. Zverev (GER/4) - L. Harris (RSA) - 7:6 (8:6), 6:3, 6:4

22:20 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und wünsche Euch noch einen schönen Abend. Die Matches der Night Session heute und auch die Halbfinals der Damen morgen könnt Ihr bei Eurosport 1, im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ mitverfolgen. Und am Freitag gibt es das Halbfinale der Herren dann auch wieder hier im Liveticker. Auf Wiedersehen!

22:12 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 6:4

Es war ein merkwürdiges Match, und es gab bei diesem Turnier schon deutlich hochklassigere. Aber Zverev ist letztlich ungefährdet und kräfteschonend ins Halbfinale eingezogen. Dort wird ihm entweder Novak Djokovic oder Matteo Berrettini gegenüberstehen. Eurosport wird natürlich wieder live dabei sein.

22:10 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 6:4

Zverev serviert zum Einzug ins Halbfinale. Der Deutsche sucht die Rückhand seines Gegners, und der macht den Fehler. Zwei Matchbälle für Zverev. Und mit einem Ass macht er den Sack zu. Der Olympiasieger zieht in die Vorschlussrunde ein.

22:03 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 5:3

Harris spielt sich in einen kleinen Rausch. Zverev muss aufpassen. Es steht 30:30 bei Aufschlag des Deutschen. Nach einem starken Service holt er sich am Netz den Spielball, agiert dann aber zu passiv und lässt Harris das Spiel machen. Es geht über Einstand. Dann lässt Zverev ein Ass über den zweiten Aufschlag folgen und holt sich den Spielball. Es folgt der Service-Winner zum aus seiner Sicht wichtigen 5:3.

21:57 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 4:2

Starker Return von Harris. Nach 40:0 bei Aufschlag Zverev steht es nun 40:40. Der Südafrikaner ist wieder besser im Rhythmus und holt sich am Netz den Breakball. Für Zverev ist es jetzt wichtig, aufmerksam zu bleiben. Nach einem Vorhandfehler des Deutschen ist das Spiel weg. Noch hat er ein Break Vorsprung, aber die Partie wird wieder enger.

21:50 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 4:1

Zverev jetzt mit zwei Rückhandfehlern in Folge, über die er sich ärgert. Es ist ein merkwürdiger Matchverlauf im zweiten und vor allem im dritten Satz. Alles sieht nach einem eindeutigen Sieg des Deutschen aus, aber andererseits wird er derzeit so wenig gefordert, dass er kaum Rückschlüsse auf die eigene Leistung ziehen kann. Mit einem schönen Winner mit dem Crossball holt sich Harris jetzt zumindest den Spielgewinn zum 4:1.

"Eigentlich ein kleiner Skandal": Harris im Tiebreak benachteiligt?

21:43 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 3:0

Es ist jetzt auch schwer einzuschätzen, ob Zverev wirklich etwas gehandicapt ist, weil sein Gegner es ihm aktuell sehr leicht macht. Harris spielt jetzt einfach nicht gut. Der Südafrikaner schlägt einen schweren Fehler nach dem anderen. Erneut muss er sein Aufschlagspiel abgeben. 3:0 für Zverev.

21:35 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3, 1:0

Das Match, das gut begonnen hat, ist jetzt in einer schwachen Phase. Vor allem Harris hat Probleme, reiht Fehler an Fehler. Drei Breakchancen für Zverev. Und bei der dritten fliegt die Rückhand von Harris weit ins Aus. 1:0 für den Deutschen in Satz drei.

21:29 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 6:3

Zverev schlägt zum Satzgewinn auf, beginnt aber mit zwei Vorhandfehlern. Der erste Aufschlag des Deutschen kommt jetzt auch nicht. Aber er hat Glück, dass Harris seine Chancen nicht nutzt und holt sich den Satzball. Und den verwandelt er mit einem Aufschlag-Winner. Das war kein gutes Aufschlagspiel von Zverev, aber er holt sich dennoch den Satzgewinn.

21:21 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 5:3

Nach dem aus seiner Sicht bitteren Verlauf Ende des ersten und Anfang des zweiten Satzes ist Harris jetzt wieder besser im Match. Der Südafrikaner hält den Rückstand bei einem Break und bleibt in Schlagdistanz zu Zverev. Der Deutsche erhöht auf 5:2, verwandelt den Winner mit der Vorhand am Netz.

21:15 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 4:1

Zverev schlägt nicht mehr so hart auf wie in Satz eins. Da fehlen dem Deutschen ein paar schnelle Punkte. Aber jetzt verwandelt er mit einem Ass über den zweiten Aufschlag zum 4:1. Der Spielstand sieht aus Sicht des Weltranglisten-Vierten gut aus. Inwieweit er Rückenprobleme hat, gilt es abzuwarten.

21:09 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 3:0

Zverev hält sich kurz den Rücken. Er musste die vergangenen Tage schon ein Training wegen Problemen abbrechen. Seinem Spiel merkt man aber aktuell nichts an. Zu null holt er sein Service zum 3:0.

21:05 Uhr - Zverev - Harris - 7:6, 2:0

Harris ist seit seiner Pause vor dem Satzball völlig aus dem Rhythmus. Der Südafrikaner spielt jetzt viel zu fehlerhaft. Er muss gleich sein erstes Service in Satz zwei abgeben. 2:0 für Zverev.

Viertelfinale: Teenie-Sensation Raducanu zu stark für Bencic

20:58 Uhr - Zverev - Harris - 7:6

Harris hat in der Pause nach dem ersten Satz vor Wut zwei Flaschen auf den Platz geworfen. Und das kann man ihm durchaus nachvollziehen, denn er hatte hier großes Pech. Der Platz musste erst wieder trockengewischt werden, und Zverev und Harris packen mit an.

20:54 Uhr - Zverev - Harris - 7:6

Zverev wehrt den Satzball mit einem guten Return ab. Zuvor musste Harris lange auf seinen Aufschlag warten, weil die Videowand für Unruhe gesorgt hatte. Es folgt ein Rahmentreffer des Südafrikaners zum Satzball für den Deutschen. Und den verwandelt er mit dem Aufschlagwinner zum 8:6. Da hatte Harris jetzt aber auch wirklich etwas Pech.

20:49 Uhr - Zverev - Harris - 6:6

Mit einem aus seiner Sicht ärgerlichen Rückhandfehler gibt Zverev das Minibreak wieder aus der Hand. Es folgen zwei schnelle Punkte bei Aufschlag Harris zum 5:4 für den Südafrikaner. Auch Zverev serviert einen Aufschlagwinner, patzt dann aber mit der Vorhand. Satzball für Harris.

20:46 Uhr - Zverev - Harris - 6:6

Das erste Minibreak im Tiebreak geht an Zverev. Mit einer Rückhand, die gerade noch die Linie kratzt, punktet er zum 3:2. Anschließend hat der Return von Harris zwar ebenfalls eine starke Länge. Aber der Südafrikaner macht kurz darauf den Vorhandfehler, und beim Seitenwechsel steht es 4:2 für den Deutschen.

20:42 Uhr - Zverev - Harris - 6:6

Satz eins geht in den Tiebreak. Zu null holt sich Zverev den Spielgewinn zum 6:6.

20:39 Uhr - Zverev - Harris - 5:6

Zu null gleicht Zverev zum 5:5 aus. Der Hamburger hat übrigens schon acht Asse geschlagen, sein Gegner bereits sieben. Bei Aufschlag Harris steht es nach einem Vorhandfehler des Südafrikaners nun 30:30. Mit einem Aufschlagwinner und einem guten Crossball holt er sich aber die Punkte zum 6:5.

20:33 Uhr - Zverev - Harris - 4:5

Zverev bleibt aktiv, verteilt die Bälle schon und holt sich am Netz zwei weitere Breakbälle. Und beim ersten macht Harris den Fehler mit der Rückhand. Der Deutsche holt sich das Rebreak.

20:30 Uhr - Zverev - Harris - 3:5

Nach einem Vorhandfehler hat Zverev zwei Breakbälle gegen sich. Und dann passt der Return von Harris genau auf die Grundlinie. Der Südafrikaner führt mit 5:3 und schlägt nun zum Gewinn des ersten Satzes auf.

20:26 Uhr - Zverev - Harris - 3:4

Es folgt jeweils ein ganz schnelles Aufschlagspiel auf beiden Seiten. Sowohl Zverev als auch Harris servieren stark und lassen ihren Gegner kaum in die Ballwechsel kommen. 4:3 für Harris.

20:21 Uhr - Zverev - Harris - 2:3

Zverev macht Druck über den Return und erspielt sich mit einer starken Vorhand zwei Breakchancen. Die erste wehrt Harris mit dem Volley am Netz ab, die zweite mit einer mutigen Vorhand aus dem Halbfeld. Mit einem Longline verwandelt der Südafrikaner schließlich den Spielball zum 3:2.

20:17 Uhr - Zverev - Harris - 2:2

Bei der Aufschlagstärke, die beide Spieler haben, kann jedes Break hier schon eine Vorentscheidung im Satz sein. Sowohl Harris als auch Zverev lassen in der Anfangsphase aber nichts anbrennen. Zu null bringt Zverev sein Spiel zum 2:2 durch, überzeugt unter anderem mit einem schönen Longline.

Becker kritisiert Alcaraz-Aufgabe: "War mir ein bisschen zu früh zu Ende"

20:11 Uhr - Zverev - Harris - 1:1

Nach einem Doppelfehler hat Zverev Breakball gegen sich. Den währt er aber mit einer starken Vorhand aus dem Halbfeld ab. Mit einem Ass verwandelt er schließlich den Spielball zum 1:1. Und das war durchaus schon wichtig, denn ein Break zu schaffen wird gegen Harris nicht einfach werden.

20:06 Uhr - Zverev - Harris - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Harris. Der erste Aufschlag kommt beim Südafrikaner noch etwas instabil, aber wenn er kommt, hat Zverev noch keine Chance. Mit einem Ass verwandelt er seinen Spielball zum 1:0.

19:52 Uhr - Zverev - Harris

Zweimal standen sich die beiden in ihrer Karriere gegenüber, zweimal hieß der Sieger Zverev. Zuletzt bezwang der Olympiasieger den Südafrikaner kurz vor den US Open beim Masters in Cincinnati. Aber immerhin ging Satz eins in den Tiebreak, und beim ersten Duell 2020 in Köln hat Harris sogar einen Satz gewonnen.

19:45 Uhr - Zverev - Harris

Das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Lloyd Harris rückt näher. Beide haben bei diesem Turnier bisher einen guten Eindruck hinterlassen. Für Zverev wird es darum gehen, denn sehr starken Aufschlag des Südafrikaners breaken zu können. Im Viertelfinale gegen Reilly Opelka schlug Harris stolze 36 Asse.

19:36 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 6:4

Raducanu schlägt zum Matchgewinn auf. Aber nach einem Doppelfehler der 18-Jährigen steht es 0:30. Es folgen ein schneller Fehler von Bencic beim Return und ein Punktgewinn von Raducanu aus dem Halbfeld. Und dann serviert die Britin ein Ass zum ersten Matchball. Und mit einem starken Crossball von der T-Linie macht sie alles klar. Nach Leylah Fernandez zieht der nächste Teenager ins Halbfinale ein!

19:27 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 5:3

Bencic lässt ihre Wut raus. Die Schweizerin hat ihre Gegnerin in deren Aufschlagspiel bei 0:30 und macht dann vier schnelle Fehler in Serie. So verschenkt sie eine große Chance. 5:3 für Raducanu.

Shootingstar Fernandez verrät: Gegen diese Gegnerin hätte ich gerne gespielt

19:22 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 4:3

Schon wieder ein Doppelfehler von Bencic, diesmal nach Problemen mit dem Ballwurf. Und damit hat Raducanu erneut Breakball, den Bencic aber nach gut vorbereitetem Punkt mit dem Passierball abwehrt. Die Schweizerin holt doch noch das für sie sehr wichtige Service zum 3:4.

19:20 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 4:2

Und jetzt kommt bei Bencic auch noch etwas Pech dazu. Die mutig geschlagenen Angriffsbälle der Schweizerin landen knapp im Aus. Bei Raducanu klappt dagegen fast alles. Im zweiten Satz hat die Britin noch keinen unerzwungenen Fehler geschlagen.

19:14 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 3:2

Aber jetzt ist es passiert. Bei Breakball für Raducanu serviert Bencic schon wieder einen Doppelfehler. Gerade in den engen Phasen häufen die sich jetzt auch bei der Olympiasiegerin. Die Britin führt mit 3:2.

19:11 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 2:2

Bencic wirkt sehr unzufrieden. Die Schweizerin hadert mit ihrer Leistung. Ergebnistechnisch ist im zweiten Durchgang aber noch nichts passiert. Beide haben jeweils ihre Aufschlagspiele durchgebracht.

19:02 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 1:1

Wieder erwischt Bencic den besseren Start in den Satz. nach einem Vorhandfehler hat Raducanu zwei Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt sie mit einem starken Rückhand-Longline ab. Auch beim zweiten passt der Longline, diesmal mit der Vorhand. Mit einem starken Return holt sich Bencic Chance Nummer drei. Raducanu antwortet mit einem Aufschlag-Winner. Die Britin sichert sich doch noch das Spiel zum 1:1.

19:02 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3, 1:1

Wieder erwischt Bencic den besseren Start in den Satz. nach einem Vorhandfehler hat Raducanu zwei Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt sie mit einem starken Rückhand-Longline ab. Auch beim zweiten passt der Longline, diesmal mit der Vorhand. Mit einem starken Return holt sich Bencic Chance Nummer drei. Raducanu antwortet mit einem Aufschlag-Winner. Die Britin sichert sich doch noch das Spiel zum 1:1.

18:50 Uhr - Raducanu - Bencic - 6:3

Das Match hat sich inzwischen komplett gedreht. Raducanu packt einen Winner nach den anderen aus und holt sich mit dem Rückhand-Longline zwei Satzbälle. Und dann fliegt der Return von Bencic ins Aus. Mit 6:3 geht Durchgang eins an Raducanu.

18:48 Uhr - Raducanu - Bencic - 5:3

Ein Doppelfehler von Bencic beschert Raducanu wieder eine Breakchance. Die kann die Schweizerin aber durch einen guten Aufschlag abwehren. Doch die Britin beschließt einen tollen Ballwechsel mit einem Weltklasse-Passierball und holt sich den nächsten Breakball. Und den verwandelt sie mit der Vorhand. Break zum 5:3.

18:37 Uhr - Raducanu - Bencic - 3:3

Raducanu hat die erste Breakchance, vergibt diese aber durch einen Rahmentreffer. Dann aber folgt der Doppelfehler von Bencic zu Breakball Nummer zwei. Es folgt ein zu vorsichtiger Aufschlag der Schweizerin, ihre Gegnerin nutzt das aus, und es steht 3:3. Bencic ärgert sich sichtlich, und das kann man verstehen, denn sie war bis zu diesem Zeitpunkt die überlegene Spielerin.

Genau deshalb steht Fernandez mit 19 Jahren im Halbfinale

18:30 Uhr - Raducanu - Bencic - 2:3

Bei den Aufschlagspielen von Bencic hat Raducanu noch gar keine Chance. Der Return der jungen Britin kommt noch nicht gut genug, gleichzeitig lässt die Schweizerin aber auch fast gar nichts zu, spielt sehr konzentriert. Aber auch wenn der Leistungsunterschied gefühlt größer ist: Bencic führt weiter nur mit einem Break. Für Raducanu ist hier noch alles drin in Satz eins.

18:24 Uhr - Raducanu - Bencic - 1:2

Raducanu spielt noch zu hektisch, macht viele Fehler. Auch ihre große Stärke, den Return, konnte die Britin zu Beginn noch gar nicht ausspielen. Immerhin bringt sie nach einem guten Aufshclag beim Spielball jetzt ihr erstes Spiel durch. Aber insgesamt ist Bencic bisher die deutlich Bessere auf dem Platz.

18:16 Uhr - Raducanu - Bencic - 0:1

Gleich im ersten Spiel gibt es das erste Break. Raducanu wirkt noch etwas nervös, spielt sehr fehlerhaft. Bencic nutzt die Chance und nimmt ihrer Gegnerin das Service ab. 1:0 für die Eidgenossin.

18:05 Uhr - Raducanu - Bencic

Raducanu ist durch das Turnier bisher spaziert. Die Britin hat noch keinen einzigen Satz abgegeben und in den ersten vier Runden gerade einmal insgesamt 15 Aufschlagspiele, hat also nicht einmal fünf Spiele pro Partie verloren. So eine gute Bilanz hat sonst niemand.

17:55 Uhr - Raducanu - Bencic

Es ist das erste Duell der beiden. Siegt die Schweizerin heute, wird sie in der neuen Weltrangliste am Montag in den Top Ten sein. Raducanu ist in die ersten 100 vorgedrungen. Erreicht sie das Halbfinale wird die 18-Jährige schon in den Top 50 der Welt sein.

17:50 Uhr - Auftakt um 18:00 Uhr

Los geht es um 18:00 Uhr auf dem Centre Court. Dann steht zunächst das Viertelfinale zwischen dem britischen Shootingstar Emma Raducanu und Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz auf dem Programm. Anschließend trifft Alexander Zverev auf den Südafrikaner Lloyd Harris.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 18:00 Uhr MESZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

Das könnte Dich auch interessieren: Erleichterung nach Matchball: Medvedev löst Halbfinal-Ticket

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Der Anfang vom Ende: Otte stürzt und verletzt sich an der Hand

US Open Krachende Vorhand: Zverev bringt das Arthur Ashe zum Staunen VOR 21 MINUTEN