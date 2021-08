Neben Alexander Zverev greifen aus deutscher Sicht heute auch Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann ins Geschehen ein.

International steht aber natürlich Novak Djokovic im Fokus.

Der Serbe, der in diesem Jahr bereits die Australian Open, French Open und Wimbledon gewann, will in der Night Session den ersten Schritt zum Grand Slam machen

Alle Ansetzungen des 2. Turniertages in der Übersicht:

Arthur Ashe Stadium (ab 18:00 Uhr)

A. Zverev (GER) [4] - S. Querrey (USA)

A. Barty (AUS) [1] - V. Zvonareva (RUS)

Night Session ab 1:30 Uhr

N. Djokovic (SRB) [1] - H. Rune (DEN)

V. Golubic (SUI) - B. Andreescu (CAN) [6]

Louis Armstrong Stadium (ab 17:00 Uhr)

K. Pliskova (CZE) [4] - C. McNally (USA)

B. Bencic (SUI) [11] - A. Rus (NED)

F. Delbonis (ARG) - D. Shapovalov (CAN) [7]

Night Session ab 1:30 Uhr

A. Riske (USA) - A. Pavlyuchenkova (RUS) [14]

T. Fritz (USA) - A. de Minaur (AUS) [14]

Grandstand (ab 17:00 Uhr)

S. Caruso (ITA) - K. Nishikori (JPN)

J. Chardy (FRA) - M. Berrettini (ITA) [6]

J. Loeb (USA) - I. Swiatek (POL) [7]

P. Kvitova (CZE) [10] - P. Hercog (SLO)

Court 17 (ab 17:00 Uhr)

S. Kwon (KOR) - R. Opelka (USA) [22]

E. Raducanu (GBR) - S. Voegele (SUI)

G. Monfils (FRA) [17] - F. Coria (ARG)

nicht vor 23:00 Uhr

A. Potapova (RUS) - J. Pegula (USA) [23]

Court 5 (ab 17:00 Uhr)

M. Mcdonald (USA) - D. Goffin (BEL) [27]

Z. Diyas (KAZ) - A. Anisimova (USA)

S. Korda (USA) - N. Basilashvili (GEO)

S. Rogers (USA) - M. Brengle (USA)

Court 10 (ab 17:00 Uhr)

M. Kostyuk (UKR) - M. Sakkari (GRE) [17]

P. Badosa (ESP) [24] - A. Van Uytvanck (BEL)

M. Purcell (AUS) - J. Sinner (ITA) [13]

F. Fognini (ITA) [28] - V. Pospisil (CAN)

Court 13 (ab 17:00 Uhr)

A. Karatsev (RUS) [21] - J. Munar (ESP)

F. Ferro (FRA) - N. Hibino (JPN)

Y. Nishioka (JPN) - J. Sock (USA)

M. Doi (JPN) - S. Sanders (AUS)

Court 4 (ab 17:00 Uhr)

H. Baptiste (USA) - S. Zhang (CHN)

M. Trevisan (ITA) - C. Vandeweghe (USA)

P. Carreño Busta (ESP) [9] - M. Cressy (USA)

J. Brooksby (USA) - M. Ymer (SWE)

Court 6 (ab 17:00 Uhr)

K. Khachanov (RUS) [25] - L. Harris (RSA)

C. Burel (FRA) - C. Tauson (DEN)

S. Johnson (USA) - M. Marterer (GER)

K. Muchova (CZE) [22] - S. Sorribes Tormo (ESP)

Court 7 (ab 17:00 Uhr)

L. Musetti (ITA) - E. Nava (USA)

O. Otte (GER) - L. Sonego (ITA) [20]

A. Kontaveit (EST) [28] - S. Stosur (AUS)

S. Hsieh (TPE) - C. Liu (USA)

Court 8 (ab 17:00 Uhr)

A. Sevastova (LAT) - K. Siniakova (CZE)

A. Seppi (ITA) - M. Fucsovics (HUN)

M. Cecchinato (ITA) - Z. Svajda (USA)

Court 9 (ab 17:00 Uhr)

P. Cuevas (URU) - E. Escobedo (USA)

V. Gracheva (RUS) - N. Parrizas Diaz (ESP)

T. Griekspoor (NED) - J.-L. Struff (GER)

L. Samsonova (RUS) - K. Boulter (GBR)

Court 11 (ab 17:00 Uhr)

A. Tomljanovic (AUS) - K. Volynets (USA)

H. Hurkacz (POL) [10] - E. Gerasimov (BLR)

A. Schmiedlova (SVK) - A. Krueger (USA)

T. Sandgren (USA) - I. Ivashka (BLR)

Court 12 (ab 17:00 Uhr)

D. Galfi (HUN) - P. Martic (CRO) [30]

Y. Hanfmann (GER) - A. Bublik (KAZ) [31]

R. Carballes Baena (ESP) - T. Paul (USA)

L. Davis (USA) - V. Tomova (BUL)

Court 14 (ab 17:00 Uhr)

A. Ramos-Vinolas (ESP) - L. Pouille (FRA)

C. Moutet (FRA) - S. Travaglia (ITA)

S. Cirstea (ROU) - V. Kudermetova (RUS) [29]

G. Minnen (BEL) - N. Podoroska (ARG)

Court 15 (ab 17:00 Uhr)

D. Kudla (USA) - L. Djere (SRB)

J. Thompson (AUS) - G. Mager (ITA)

C. Bucsa (ESP) - J. Teichmann (SUI)

D. Kovinic (MNE) - K. Pliskova (CZE)

