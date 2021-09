Die Debatte um die (zu) langen Toilettenpausen von Stefanos Tsitsipas war das Thema der US Open 2021.

Aufgekommen war sie nach dem Erstrundenmatch der Nummer drei der Welt gegen Altmeister Andy Murray. Tsitsipas nahm sich vor dem entscheidenden fünften Satz ein achtminütiges Break und brachte seinen Kontrahenten damit in Rage. Er habe den Respekt vor Tsitsipas verloren, wetterte der Schotte nach der Partie, die er 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6, 4:6 verlor.

Auch andere Spieler äußerten sich zum großen Streitpunkt des Matches. Alexander Zverev, eine Woche zuvor in Cincinnati ebenfalls Leidtragender einer langen Toilettenpause Tsitsipas' geworden, sprang dem Schotten zur Seite: "Das passiert jedes Spiel, das ist doch nicht normal", stimmte Deutschlands bester Tennisspieler mit ein und hatte umgehend weitere Pausen des Griechen aus der Vergangenheit auf dem Schirm:

"Gegen mich und Novak Djokovic bei den French Open, in Hamburg gegen Filip Krajinovic, dann wieder gegen mich in Cincinnati und nun gegen Andy Murray in New York. Stefanos spielt super, wenn er in den Satzpausen nicht gerade zum Mond und zurück fliegt."

Tsitsipas sorgt für Riesenärger - Murray rastet komplett aus

Zudem kann sich Zverev vorstellen, dass sich Tsitsipas während seiner Pausen unerlaubt coachen lässt: "Es hat doch jeder gesehen, dass sein Vater in Cincinnati getextet hat und nach der Pause spielte Stefanos eine komplett andere Taktik. Entweder er war in einem Zauber-Zimmer oder ..."

Tsitsipas wendet sich emotional an die Öffentlichkeit

Tsitsipas wies jegliche Vorwürfe von sich und erklärte, er müsse sich häufig umziehen, weil er sehr viel schwitze. Mit dem Ausscheiden in der dritten Runde gegen Carlos Alcaraz (3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:7) wurde das Thema fürs erste beendet - bis jetzt.

Am Donnerstag wandte sich Tsitsipas nämlich mit einem nachdenklichen Post via "Instagram" an die Öffentlichkeit. Mehrere Bilder eines Fotoshootings in einem Feld untertitelte er mit emotionalen Worten.

"Wenn man in der Öffentlichkeit steht, sehen und beachten andere nur die Höhepunkte, nehmen aber die Tiefpunkte nicht wahr. Irgendwann hat mich das Ganze eingeholt, und es war, gelinde gesagt, eine augenöffnende Erfahrung", schrieb der 23-Jährige. Sein Tipp: "Lege Wert auf dein Wohlbefinden, liebe so stark wie du kannst und nimm dir Zeit für dich selbst, dann werden Erfüllung und Befriedigung bald folgen."

Der sich derzeit gezwungenermaßen in einer Auszeit befindende Dominic Thiem nahm diesen Post zum Anlass, einen - wohl im Spaß gemeinten - Seitenhieb gegen seinen Kumpel zu verteilen.

Der Österreicher postete seinerseits Bilder aus dem gleichen Setting und betitelte diese mit: "Ich mache nur eine Toilettenpause."

Zudem verlinkte Thiem den Griechen, der die Stichelei allem Anschein nach mit Humor nahm. "Hast du dein Handy mitgenommen", antwortete Tsitsipas auf Thiems Post und spielte damit auf die Vorwürfe Zverevs an.

Thiem und Tsitsipas sind gute Freunde

Es ist kein Geheimnis, dass sich Thiem und Tsitsipas sehr gut verstehen und die Spitze des Österreichers sicher nicht ernst gemeint war. "Dominic inspiriert mich sehr, er hilft mir, das Spiel besser zu verstehen", hatte Tsitsipas vor gut einem Jahr gesagt. "Durch ihn will ich immer weitermachen, um das zu erreichen, was er erreicht hat. Er ist ein netter Typ neben dem Platz. Wir sind gute Freunde."

Thiem, der seinen US-Open-Titel dieses Jahr hätte verteidigen sollen, hatte zudem zuvor mit Verständnis auf die etwas längeren Pausen von Tsitsipas reagiert. Die Bedingungen in New York seien ihm bekannt "und da muss man mindestens zweimal in einem Fünfsatz-Match raus, um die Hosen zu wechseln", sagte der Österreicher gegenüber "Tennis Channel".

Und auch den emotionalen Post von Tsitsipas kommentierte Thiem vor seinem eigenen Post zunächst mit den Worten: "Genieß' deine wohlverdiente Pause!"

