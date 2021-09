Tennis

Federer, Nadal und Co.: Wer schon alles am Grand Slam gescheitert ist

Novak Djokovic peilt bei den US Open 2021 den Grand Slam an - das Kunststück, in einem Jahr alle vier Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Wer daran schon gescheitert ist, erklärt Mario Harter in Smarter mit Harter.

00:02:07, vor 9 Minuten