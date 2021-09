Tennis

US Open 2021: Leylah Fernandez - Elina Svitolina | Viertelfinale Damen Einzel - Highlights

Leylah Fernandez (CAN) schlägt Elina Svitolina (UKR/5) im Viertelfinale der US Open 2021 in New York 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Die Weltranglisten-73. spielt dabei erneut auf hohem Niveau, Svitolina lässt sich jedoch lange nicht abschütteln und kommt immer wieder ins Match zurück. Die Entscheidung fällt erst im Tiebreak - nach 2:24 Stunden ist das epische Spiel zu Ende. Die Highlights im Video.

00:02:50, vor einer Stunde