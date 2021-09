Tennis

Mischa Zverev spielt New-York-Style Handball - schafft er Mischas Mission diesmal?

Mischa Zverev ist in New York unterwegs und lernt auf Coney Island eine neue Sportart kennen, die sich Handball nennt, mit dem in Europa bekannten "Handball" aber mal so gar nichts zu tun hat - und sich letztlich als schmerzhafte Erfahrung für Mischa herausstellt.

