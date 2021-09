Bei ihrem Erstrundensieg gegen die Tschechin Marie Bouzkova hatte die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka zuvor einen guten Eindruck hinterlassen nach schwierigen Monaten.

In der Vorbereitung auf das Turnier in New York war Osaka bereits im Achtelfinale von Cincinnati ausgeschieden.

Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie als Goldhoffnung der Japaner nicht weit gekommen.

Zuvor hatte sie aufgrund mentaler Probleme bei den French Open zurückgezogen und war in Wimbledon nicht angetreten.

