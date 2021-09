Eigentlich sollte die Dokumentation schon vor den US Open veröffentlicht werden.

Die Jagd auf den Grand Slam und den 21. Grand-Slam-Titel bewog das Team aber dazu, den Start zu verschieben. "Wir mussten mehr Material aufzeichnen, im Moment hier in New York", erzählte Novak Djokovic.

Früheren Berichten zufolge sollen in der Doku auch brisante Themen wie die Ausrichtung der umstrittenen Adria Tour in Corona-Zeiten oder die Gründung der Spielervereinigung PTPA aufgegriffen werden.

Das Projekt biete "die Chance, mich abseits des Courts besser kennenzulernen", wird Djokovic von Sasa Ozmo in einem Artikel für "Tennis Majors" zitiert. "Aktuell sieht der Plan vor, dass wir die Doku Ende des Jahres oder in den ersten beiden Monaten des kommenden Jahres veröffentlichen."

Djokovic auf dem Weg zum Grand Slam gegen Zverev

Djokovic würde natürlich gerne seinen Weg zum Grand Slam nachzeichnen, muss dafür aber noch zwei Matches gewinnen.

Im Halbfinale der US Open kommt es zur Neuauflage des verlorenen Olympia-Halbfinals gegen Alexander Zverev (Samstag ab 1:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1), am Sonntag würde in einem möglichen Endspiel der Sieger der Partie zwischen Daniil Medvedev und Félix Auger-Aliassime warten.

