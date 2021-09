Peter Gojowczyk sprang wild jubelnd in die Luft und schrie seine Freude heraus: Der 32 Jahre alte Qualifikant hat am verregneten dritten Turniertag der US Open für ein Glanzlicht gesorgt und im 18. Anlauf erstmals den Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers geschafft.

Der Münchner schlug den Serben Dusan Lajovic mit 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4 und trifft nun auf den Schweizer Henri Laaksonen.

Kohlschreiber ging derweil aus der Partie gegen Pablo Andujar frustriert heraus. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag in einem von Regenunterbrechungen beeinträchtigten Match glatt 4:6, 3:6, 1:6.

"Ich kann nicht wirklich erklären, was los war", sagte Kohlschreiber: "Ich habe mich körperlich nicht schlecht gefühlt, aber unglaublich schlechte Treffpunkte gehabt."

Kohlschreiber macht zu viele Fehler

Kohlschreiber war mit einer 3:2-Bilanz gegen den Weltranglisten-74. ins Match gegangen und hatte sich viel vorgenommen, im ersten Satz agierte er noch auf Augenhöhe mit Andujar.

Ab dem zweiten Satz hatte er aber größere Probleme mit seinem Gegner, der deutlich weniger vermeidbare Fehler machte. Kohlschreiber musste sich nach rund zwei Stunden Spielzeit geschlagen geben.

(SID)

