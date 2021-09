Tennis

US Open: Andrea Petkovic wehrt drei Satzbälle gegen Garbiñe Muguruza ab - und hat dann Pech

Andrea Petkovic beißt sich in der 2. Runde der US Open 2021 gut in die Partie gegen die favorisierte Garbiñe Muguruza. Bei 4:5 returniert die Deutsche jedoch gegen den Satzverlust und sieht sich bei 0:40 drei Satzbällen gegenüber. Diese wehrt die 33-Jährige in toller Art und Weise ab, hat dann aber beim nächsten Ballwechsel Pech, so dass selbst der Schiedsrichter lachen muss.

00:03:52, vor einer Stunde