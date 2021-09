Tennis

US Open 2021: Toiletten-Gate, Youngster-Power und der Golden Slam - So lief das Herren-Turnier in New York

Die US Open 2021 hatten zweifelsohne einiges zu bieten. Speziell das sogenannte Toiletten-Gate um Stefanos Tsitsipas beschäftigte die Konkurrenz in New York. Außerdem sorgten die Toptalente Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime für Furore. Am finalen Tag der US Open gab es dann sogar noch zwei Golden-Slam-Triumphe zu bejubeln. Das war das US-Open-Turnier der Herren.

00:03:33, vor 37 Minuten