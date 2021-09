Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev nimmt Novak Djokovic den Aufschlag ab

Alexander Zverev nimmt Novak Djokovic im ersten Satz bei den US Open in New York den Aufschlag ab und legt damit den Grundstein zum Gewinn des Durchgangs. Hier gibt es die Szene im Video.

00:01:35, vor einer Stunde