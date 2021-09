Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev - Novak Djokovic | Halbfinale Herren Einzel - Highlights

Novak Djokovic (SRB/1) schlägt Alexander Zverev (GER/4) im Halbfinale der US Open 2021 in New York 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 und nimmt damit Revanche für das verlorene Olympia-Halbfinale sechs Wochen zuvor. Zverev erwischt den besseren Start, der Weltranglistenerste steigert sich jedoch und geht schließlich nach 3:33 Stunden Achterbahnfahrt als Sieger hervor. Die Highlights im Video.

00:03:00, vor einer Stunde