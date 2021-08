Tennis

US Open 2021: Angelique Kerber schiebt Favoritenrolle von sich: "Da geh ich nicht mit"

Angelique Kerber ist vor den US Open 2021 in New York gut in Form. Im Kreis der Favoritinnen auf den Titel, in den sie unter anderem Eurosport-Experte Boris Becker einschätzt, sieht sich die Kielerin allerdings nicht. Im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr stapelt die 33-Jährige tief, freut sich aber sehr auf das Turnier in Flushing Meadows - vor allem auf die Rückkehr der Fans.

00:03:07, vor 15 Minuten