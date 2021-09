Tennis

US Open 2021 - Daniil Medvedev sieht sich als anderen Spieler als bei seinem Finaleinzug 2019

Daniil Medvedev spricht mit Mischa Zverev nach dem Match gegen Félix Auger-Aliassime über seinen Einzug ins Endspiel bei den US Open 2021 in New York. Der Russe sieht kaum Ähnlichkeiten mit seinem Finaleinzug 2019 und sieht sich inzwischen als völlig anderen Spieler.

00:02:31, vor einer Stunde