Tennis

US Open 2021: Donna Vekic - Garbiñe Muguruza | 1. Runde Damen Einzel - Highlights

Garbiñe Muguruza steht in der 2. Runde der US Open in Flushing Meadows. Die Spanierin setzte sich nach zwei umgekämpften Sätzen gegen Donna Vekic (Kroatien) durch. Die Highlights im Video.

00:02:58, vor einer Stunde