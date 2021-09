Tennis

US Open 2021: Emma Raducanu verwandelt Matchball zum Titel im Finale gegen Leylah Fernandez

Emma Raducanu gewinnt die US Open 2021 und holt damit als erste Qualifikantin der Tennis-Geschichte als Qualifikantin einen Grand-Slam-Titel. Im Finale gegen Leylah Fernandez ist es am Ende nochmal eng, doch die Britin behält einen kühlen Kopf und bringt das Match nach Hause. Nach dem Matchball wählt sie wie so viele vor ihr den Weg in die eigene Box, um mit der Familie zu feiern.

00:05:12, vor 33 Minuten