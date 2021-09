Tennis

US Open 2021: Garbiñe Muguruza pflaumt Barbora Krejciova an: "So unprofessionell!"

Garbiñe Muguruza war nach ihrer Achtelfinale-Niederlage gegen Barbora Krejciova sauer. "So unprofessionell", hielt die Spanierin der Tschechin am Netz entgegen. Muguruza hatte sich über ein längeres Medical Timeout ihrr Kontrahentin in der entscheidenden Phase der Partie geärgert.

00:03:05, vor 30 Minuten