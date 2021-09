Tennis

US Open 2021: Medvedev klärt die GOAT-Frage um Djokovic und widmet Titel seiner Frau Dasha

Daniil Medvedev gewinnt die US Open 2021 und sagt Novak Djokovic in seiner Siegesrede, dass er ihn für den größten Tennisspieler aller Zeiten hält. Seinen ersten Grand-Slam-Titel widmet der Russe an seinem dritten Hochzeittag seiner Frau Dasha. Dem Publikum im Arthur Ashe Stadium erzählt er, dass er bis dato keine Zeit hatte, seiner Partnerin ein anderes Geschenk zu besorgen.

