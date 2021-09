Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic - Daniil Medvedev | Finale Herren Einzel - Highlights

Daniil Medvedev (RUS/2) schlägt Novak Djokovic (SRB/1) im Finale der US Open 2021 in New York 6:4, 6:4, 6:4. Für den 25-jährigen Russen ist es der erste Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Djokovic verpasst dagegen seinen 21. Grand-Slam-Titel und damit den alleinigen Rekord. Auch schaffte es der 34-Jährige nicht, wie zuletzt Rod Laver 1969 alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr zu gewinnen.

00:02:58, vor 2 Stunden