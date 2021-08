Tennis

US Open - Alexander Zverev mit viel Glück gegen Sam Querrey: "Komplett mit dem Rahmen"

Alexander Zverev hat bei den US Open großes Glück. Bei einem Ballwechsel in Runde eins gegen Sam Querrey trifft der Hamburger einen Ball komplett mit dem Rahmen. Dieser fliegt allerdings im hohen Bogen über den US-Amerikaner hinweg und landet genau auf der Linie. Was ein Dusel! Die Szene im Video.

00:00:32, vor einer Stunde