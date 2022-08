Dann aber übernahm Murray mehr und mehr die Kontrolle und beendete die Partie nach genau drei Stunden mit seinem ersten Matchball.

"Ich musste erst die Bälle voller treffen und tiefer spielen, um die Kontrolle zu bekommen", sagte der Schotte nach dem Match, lobte aber auch Nava, der ihm zu Beginn reichlich Mühe bereitet hatte: "Er hat eine strahlende Zukunft vor sich."

Murray selbst zeigte sich mit seinem Auftritt prinzipiell zufrieden. "Ich bewege mich so gut wie schon lange nicht mehr. Ich komme dem immer näher, wo ich sein möchte, und kann hier hoffentlich noch einige Runden spielen", sagte der 35-Jährige, der 2012 die US Open gewonnen hat.

Murray arbeitet seit 2022 wieder mit Ivan Lendl zusammen, von dem er schon von 2012 bis 2014 und von 2016 bis 2017 gecoacht wurde und seine größten Erfolge feierte.

Murray wieder mit Lendl vereint

"Wir glauben, dass es eine gute Sache ist, weil wir schon so viel Erfolg zusammen hatten", sagte Murray in New York: "Er weiß, was es heißt, die US Open zu gewinnen. Es ist großartig, ihn wieder an meiner Seite zu haben." Lendl konnte die US Open von 1985 bis 1987 dreimal in Folge gewinnen.

In der dritten Runde könnte Murray nun aber mit Matteo Berrettini (Italien/Nr. 13) auf ein großes Kaliber treffen. "Er hatte viel Pech dieses Jahr", meinte Murray über den Italiener, der die French Open nach einer Arm-OP und Wimbledon an Covid erkrankt verpasst hatte. Beide standen sich im Finale von Stuttgart gegenüber, das Berrettini in drei Sätzen gewann (6:5, 5:7, 6:3).

Murray weiter: "Wenn er gespielt hat, dann oft sehr gut. In Stuttgart war es eng in drei Sätzen. Es wird hart, aber ich glaube an meine Chance."

