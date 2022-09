Am elften Turniertag der US Open spielen die Damen in den beiden Halbfinals um den Einzug ins Endspiel in Flushing Meadows.

Wer schafft den Sprung ins Finale, das am Samstag ausgespielt wird? Für wen ist am Donnerstag in New York kurz vor dem Ziel Endstation?

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Caroline Garcia (FRA/17) - Ons Jabeur (TUN/5)

Ons Jabeur holt nach ihrem Einzug ins Finale von Wimbledon zum nächsten großen Schlag aus. Die Tunesierin ist in bestechender Form und gilt auch gegen Caroline Garcia als Favoritin. Im direkten Vergleich gegen die Französin führt die Nummer fünf der Welt 2:0. In der Saison 2019 standen sich die beiden Spielerinnen schon einmal bei den US Open gegenüber, damals gewann Jabeur in der 1. Runde 7:6 (10:8), 6:2.

Iga Swiatek (POL/1)/Jessica Pegula (USA/8) - Aryna Sabalenka (---/6)

Was für eine Saison für Iga Swiatek! Sechs Turniere hat die Polin schon gewonnen, darunter die French Open. 37 Matches in Folge war sie zwischendurch ungeschlagen - nun peilt Swiatek ihren insgesamt dritten Grand-Slam-Titel an. Das Halbfinale ist bereits das vierte (!) Match gegen Sabalenka in dieser Saison. Swiatek setzte sich zuvor schon in Doha, Stuttgart und Rom gegen die Belarussin durch.

US Open - Ansetzungen am Donnerstag:

Arthur Ashe Stadium

Ab 1:00 Uhr MEZ:

Caroline Garcia (FRA/17) - Ons Jabeur (TUN/5)

Iga Swiatek (POL/1)/Jessica Pegula (USA/8) - Aryna Sabalenka (---/6)

