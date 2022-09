Am zwölften Turniertag der US Open spielen die Herren in den beiden Halbfinals um den Einzug ins Endspiel von New York.

Wer schafft den Sprung ins Finale, das am Sonntag den krönenden Turnier-Abschluss bildet?

Am Freitag trifft im ersten Halbfinale Karen Khachanov (Nr. 27), der Nick Kyrgios ausgeschaltet hatte, auf Casper Ruud (Nr. 5). Zudem bekommt es Carlos Alcaraz (Nr. 3) mit dem Fan-Liebling Frances Tiafoe (Nr. 22) zu tun.

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Karen Khachanov (---/27) - Casper Ruud (NOR/5)

Für Karen Khachanov ist das Duell mit dem Norweger das erste Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Casper Ruud hingegen kann sogar schon Final-Erfahrung vorweisen. Im Endspiel der diesjährigen French Open gegen Rafael Nadal war die Nummer fünf der Setzliste jedoch chancenlos. Bisher trafen Khachanov und Ruud erst einmal im direkten Duell aufeinander. Beim ATP-Masters 2020 in Rom hatte Ruud auf seinem Lieblingsbelag Sand die Nase vorn. Auf Hartplatz dürfte es enger werden.

Carlos Alcaraz (ESP/3) - Frances Tiafoe (USA/22)

Carlos Alcaraz spielt eine herausragende Saison. Bereits vier Titel konnte der junge Spanier in diesem Jahr gewinnen (Miami, Madrid, Barcelona und Rio de Janeiro). Bei den Grand-Slam-Turnieren reichte es bisher jedoch maximal zum Viertelfinale. Das ändert sich jetzt. Gegen Lokalmatador Tiafoe, der in New York unter anderem Rafael Nadal bezwingen konnte, wird Alcaraz daher auch als leichter Favorit in das Match gehen. Das bisher einzige Duell der beiden gewann allerdings der US-Amerikaner (2021 in Barcelona).

US Open - Ansetzungen am Freitag:

Arthur Ashe Stadium

Ab 21:00 Uhr MEZ:

Karen Khachanov (---/27) - Casper Ruud (NOR/5)

Liveticker | Livestream bei discovery+

Ab 1:00 Uhr MEZ:

Carlos Alcaraz (ESP/3) - Frances Tiafoe (USA/22)

Liveticker | Livestream bei discovery+

