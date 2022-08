Der topgesetzte Titelverteidiger Daniil Medvedev trifft zum Auftakt im Arthur Ashe Stadium um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf den krassen Außenseiter Stefan Kozlov (USA). Zuvor (17:00 Uhr) darf sich die am Montag aus deutscher Sicht als einzige aktive Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria mit der favorisierten Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 3) messen.

Serena Williams (USA), die nach den US Open ihre aktive Tennis-Karriere beenden wird, ist ab 1:00 Uhr MESZ der Auftritt in der ersten Night Session vorbehalten - die 40-Jährige trifft auf Danka Kovinić (Montenegro). Nach Williams greift noch Nick Kyrgios (Australien/Nr. 23) im Aussie-Duell mit seinem Doppelpartner Thanasi Kokkinakis zum Schläger.

Im Louis Armstrong Stadium ist in der Night Session unter anderem Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 4) im Einsatz. Interessant werden mit Sicherheit auch die Auftritte der früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem (gegen Montreal-Sieger Pablo Carreño Busta) und Stan Wawrinka (gegen Lucky Loser Corentin Moutet).

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich lim TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Tatjana Maria (GER) - Maria Sakkari (GRE/3)

Vierter Grand Slam des Jahres - drittes Duell der beiden "Marias". Hatte die Deutsche bei den Australian Open in Runde eins noch das Nachsehen (4:6, 6:7), kegelte sie die Griechin auf ihrem Weg ins Halbfinale in Wimbledon in der 3. Runde raus (6:3, 7:5).

In insgesamt drei Duellen ging die Deutsche zweimal als Siegerin vom Platz (1:1 auf Hardcourt). Und angesichts von Sakkaris zuletzt erbrachten Leistungen - sechs Niederlagen in den letzten neun Spielen - ist auch in New York was drin für die 35-Jährige. Wett-Tipp: Tatjana Maria.

Francisco Cerúndolo (ARG/24) - Andy Murray (GBR)

Premiere! Der 24 Jahre alte Argentinier und der elf Jahre ältere Brite standen sich auf der Tour noch nie gegenüber. Während Cerúndolo aktuell fast auf seinem Karrierehoch in der Weltrangliste steht (Platz 27), hat sich der dreimalige Grand-Slam-Sieger Murray 2022 immerhin nochmal auf 49 hochgearbeitet.

Allerdings hat der Argentinier, man mag es kaum glauben, noch nie ein Match im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gewonnen. Gegen Murray deutet sich ein zäher Kampf an. Wett-Tipp: Andy Murray.

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Dominic Thiem (AUT/WC)

Thiem hat von den bisherigen neun Duellen mit dem Hardcourt-Spezialisten aus Spanien (Bilanz 2022: 15-6) zwar acht gewonnen, ist nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung aber noch weit von der Form entfernt, die ihm 2020 in New York den Titel bescherte.

Carreño Busta reist derweil mit dem Rückenwind seines ersten Masters-Titels (Montreal) an. Dafür verlor er in Cincinnati gleich in der ersten Runde (6.1, 5:7, 6:7 gegen Miomir Kecmanovic). Wett-Tipp: Pablo Carreño Busta.

Danka Kovinić (MNE) - Serena Williams (USA/PR)

Jeder Auftritt könnte nun ihr letzter sein - Serena Williams hat schließlich ihr Karriere-Ende nach den US Open angekündigt. 2022 stand die 23-fache Grand-Slam-Siegerin erst in vier Matches auf der Tour auf dem Platz, von denen sie drei verlor. Kovinic reist aber auch mit einer schwarzen Serie nach New York (0-5). Wett-Tipp: Serena Williams.

US Open - Ansetzungen am Montag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Daniil Medvedev (---/1) - Stefan Kozlov (USA)

Leolia Jeanjean (FRA/Q) - Coco Gauff (USA/12)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Danka Kovinić (MNE) - Serena Williams (USA/PR)

Nick Kyrgios (AUS/23) - Thanasi Kokkinakis (AUS)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Francisco Cerúndolo (ARG/24) - Andy Murray (GBR)

Simona Halep (ROU/7) - Daria Snigur (UKR/Q)

Madison Keys (USA/20) - Dayana Yastremska (UKR)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Stefanos Tsitsipas (GRE/4) - Daniel Elahi Galán (COL)

Leylah Fernandez (CAN/14) - Oceane Dodin (FRA)

Grandstand

Ab 17:00 Uhr:

Tatjana Maria (GER) - Maria Sakkari (GRE/3)

Harmony Tan (FRA/WC) - Bianca Andreescu (CAN)

Alexander Ritschard (SUI/Q) - Félix Auger-Aliassime (CAN/6)

Nicht vor 0:00 Uhr:

Taylor Fritz (USA/10) - Brandon Holt (USA/Q)

Court 4

Ab 17:00 Uhr:

Sebastian Korda (USA) - Facundo Bagnis (ARG/Q)

Beatriz Haddad Maia (BRA/15) - Ana Konjuh (CRO)

Alex Molčan (SVK) - Thiago Monteiro (BRA)

Nadia Podoroska (ARG/PR) - Anna Karolina Schmiedlová (SVK)

Court 5

Ab 17:00 Uhr:

J.J. Wolf (USA/WC) - Roberto Bautista Agut (ESP/16)

Stan Wawrinka (SUI/PR) - Corentin Moutet (FRA/LL)

Ons Jabeur (TUN/5) - Madison Brengle (USA)

Arantxa Rus (NED) - Shelby Rogers (USA/31)

Court 6

Ab 17:00 Uhr:

Zhizhen Zhang (CHN/Q) - Tim van Rijthoven (NED)

Camila Giorgi (ITA) - Anna Bondár (HUN)

Elena Gabriela Ruse (ROU) - Daria Saville (AUS)

Nicht vor 22:30 Uhr:

Benjamin Bonzi (FRA) - Ugo Humbert (FRA/WC)

Court 7

Ab 17:00 Uhr:

John Millman (AUS) - Emilio Nava (USA/WC)

Filip Krajinović (SRB) - Alex de Minaur (AUS/18)

Karolina Muchová (CZE/PR) - Ajla Tomljanović (AUS)

Sara Bejlek (CZE/Q) - Liudmila Samsonova (---)

Court 8

Ab 17:00 Uhr:

Veronika Kudermetova (---/18) - Donna Vekić (CRO)

Tomas Martín Etcheverry (ARG) - Pablo Andújar (ESP)

Tomas Macháč (CZE/Q) - Botic van de Zandschulp (NED/21)

Court 9

Ab 17:00 Uhr:

Alejandro Tabilo (CHI) - Kamil Majchrzak (POL)

Elizabeth Mandlik (USA/WC) - Tamara Zidanšek (SLO)

Magdalena Frech (POL) - Rebecca Marino (CAN)

Jack Draper (GBR) - Emil Ruusuvuori (FIN)

Court 10

Ab 17:00 Uhr:

Yoshihito Nishioka (JPN) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Ben Shelton (USA/WC) - Nuno Borges (POR/Q)

Fernanda Contreras Gómez (MEX/Q) - Barbora Krejčíková (CZE/23)

Viktoria Kužmová (SVK/Q) - Sara Sorribes Tormo (ESP)

Court 11

Ab 17:00 Uhr:

Tommy Paul (USA/29) - Bernabe Zapata Miralles (ESP)

CoCo Vandeweghe (USA/WC) - Maryna Zanevska (BEL)

Martina Trevisan (ITA/27) - Evgeniya Rodina (---/PR)

Nicht vor 22:30 Uhr:

Lorenzo Sonego (ITA) - Jordan Thompson (AUS)

Court 12

Ab 17:00 Uhr:

Alison Riske-Armitraj (USA/29) - Eleana Yu (USA/WC)

Kyle Edmund (GBR/PR) - Casper Ruud (NOR/5)

Harriet Dart (GBR) - Daria Kasatkina (---/10)

Alexander Bublik (KAZ) - Hugo Gaston (FRA)

Court 13

Ab 17:00 Uhr:

Ann Li (USA) - Maria Camila Osorio Serrano (COL)

Yibing Wu (CHN/Q) - Nikoloz Basilashvili (GEO/31)

Karen Khachanov (---/27) - Denis Kudla (USA)

Shuai Zhang (CHN) - Jil Teichmann (SUI/30)

Court 14

Ab 17:00 Uhr:

Rebecca Peterson (SWE) - Anna Kalinskaya (---)

Marton Fucsovics (HUN) - Maxime Cressy (USA/30)

Cristian Garín (CHI) - Jiri Lehečka (CZE)

Elina Avanesyan (---/Q) - Aleksandra Krunić (SRB)

Court 15

Ab 17:00 Uhr:

Quentin Halys (FRA) - Arthur Rinderknech (FRA)

Nuria Párrizas-Díaz (ESP) - Dalma Gálfi (HUN)

Daine Parry (FRA) - Xiyu Wang (CHN)

Aljaz Bedene (SLO/PR) - Pedro Cachin (ARG)

Court 17

Ab 17:00 Uhr:

Kamilla Rakhimova (---/LL) - Caroline Garcia (FRA/17)

Nicolas Jarry (CHI/Q) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Dominic Thiem (AUT/WC)

Nicht vor 0:00 Uhr:

Jaqueline Adina Cristian (ROU) - Anett Kontaveit (EST/2)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

