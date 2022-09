Im ersten Satz setzte sich Aryna Sabalenka gleich mit 4:0 ab und legte damit den Grundstein zum 6:1-Satzgewinn nach nur 28 Minuten.

Die Belarussin, in der Vergangenheit oft anfällig beim Aufschlag, servierte diesmal konzentriert (nur drei Doppelfehler) und ließ Karolina Pliskova nur wenig Chancen.

Fürs Damen-Tennis ungewöhnlich dauerte es im zweiten Durchgang bis zum 4:3 aus Sicht der Belarussin, bis sie sich die erste Breakchance überhaupt in diesem Satz erspielen konnte. Bis zum Tiebreak blieb jedoch alles in der Reihe, dann setzte sich Sabalenka 7:4 durch. Nach 81 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

"Sie war von Anfang bis Ende die bessere Spielerin, die solide Druck gemacht hat. Der Temperatursturz in New York war für Pliskova nicht gerade günstig, ihr Spiel wirkte nicht so lebendig", analysierte Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

Pliskova jagt weiter Grand-Slam-Titel hinterher

In New York herrscht seit Dienstag Regenwetter, statt Temperaturen um die 30 Grad zeigt das Thermometer nur noch knapp 20 an. Der Traum vom Grand-Slam-Sieg bleibt für die 30 Jahre alte Tschechin, die müde wirkte und nur zehn Winner schlug, damit weiter unerfüllt.

Pliskova hatte 2016 in New York im Finale gestanden, war dort aber Angelique Kerber unterlegen. Seit 2017 ereilte sie nun zum vierten Mal das Aus im Viertelfinale. 2021 hatte die Tschechin zudem das Finale von Wimbledon gegen die mittlerweile zurückgetretene Ashleigh Barty verloren.

Sabalenka steht derweil nun zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale. 2021 war dort jedoch in Wimbledon (gegen Pliskova) und bei den US Open (gegen Leylah Fernandez) Endstation für sie.

