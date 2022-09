Kann Andy Murray seine Erfolgsserie auch gegen Matteo Berrettini fortsetzen? Zumindest auf dem Papier ist der Schotte gegen den an Position 13 gesetzten Italiener Außenseiter.

Anschließend kommt es auf dem Centre Court zum US-Duell zwischen Shootingstar Cori Gauff und der US-Open-Finalistin von 2017, Madison Keys.

Dazu schlagen die Topprofis Ons Jabeur und Casper Ruud am fünften Wettkampftag in New York auf.

Eurosport berichtet live im TV bei Eurosport 1 und auf discovery+.

Der 5. Turniertag im Liveticker:

Die wichtigsten Matches und Ergebnisse:

ab 17:00 Uhr: Ons Jabeur (TUN/5) - Shelby Rogers (USA/31)

Ons Jabeur (TUN/5) - Shelby Rogers (USA/31) ab 18:00 Uhr: Andy Murray (GBR) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Andy Murray (GBR) - Matteo Berrettini (ITA/13) ca. 19:00 Uhr: Tommy Paul (USA/29) - Casper Ruud (NOR/5)

Tommy Paul (USA/29) - Casper Ruud (NOR/5) ca. 20:00 Uhr: Madison Keys (USA/20) - Cori Gauff (USA/12)

Madison Keys (USA/20) - Cori Gauff (USA/12) nicht vor 23:00 Uhr: Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Alex de Minaur (AUS)

Herzlich willkommen zum Liveticker der US Open

Hallo liebe Tennis-Fans, von 29. August bis 11. September begleiten wir die US Open täglich ab 17:00 Uhr für Euch hier im Liveticker. Dazu präsentieren wir auf Eurosport.de Videos, Interviews, Hintergrundberichte und Ausblick - viel Spaß dabei.

