Der Australier Kyrgios forderte von Djokovic nun sein Essen. "Wo ist mein Essen!!!", fragte er.

Die Antwort des Serben war vielsagend. "Sorry, Kumpel", schrieb er. "Ich habe alle Restaurants in London am Sonntagabend angerufen, und es waren keine Tische frei. Das Essen geht auf mich in New York City."

Damit heizte der Wimbledon-Sieger erneut die Diskussionen um seinen Start in Flushing Meadows an. Aktuell hat er Einreiseverbot, weil er nicht nachweislich gegen das Coronavirus geimpft ist.

Wimbledon Unsicherheiten ohne Ende: Djokovic steuert auf ungewisse Zukunft zu VOR 16 STUNDEN

Ob Djokovic wirklich von einer Teilnahme beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ausgeht, oder es nur ein Scherz Richtung Kyrgios war, dürfte die nahe Zukunft zeigen.

