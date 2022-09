Tennis

US Open - Jule Niemeier: Eurosport-Experten Zverev und Rittner analysieren Höhenflug der Deutschen

Jule Niemeier steht in der dritten Runde der US Open in New York. Mischa Zverev und Barbara Rittner analysieren gemeinsam mit Moderator Matthias Stach den Höhenflug der Deutschen.

00:02:27, vor 34 Minuten