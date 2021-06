Publiziert 29/06/2021 Am 14:03 GMT | Update 29/06/2021 Am 14:30 GMT

Die deutsche Nummer eins ging konzentriert in das Duell mit dem niederländischen Qualifikanten und sicherte sich bereits im zweiten Aufschlagspiel des Matches sein erstes Break.

Nach rund einer halben Stunde und einem kurzen Rückschlag durch ein Rebreak hatte Zverev dann den ersten Satz 6:3 für sich entschieden.

Auch in Durchgang Nummer zwei legte Zverev mit einem Break los und stellte damit weiter die Weichen für seinen ungefährderten Erstrundenerfolg. Wenig später musste das Spiel kurzzeitig wegen eines Regenschauers unterbrochen werden.

Nach dem Schließen des Daches konnten Zverev und sein Gegner Griekspoor wieder auf den Court und führten ihr Duell fort. Der Deutsche meinte hinterher: "Ich habe mich nach der Pause wohl gefühlt. Es ist toll, dass wir jetzt auch auf Court Nr. 1 ein Dach haben."

Alexander Zverev kann sich auf Aufschlag verlassen

Und der Deutsche machte dort weiter, wo er vor der Regenpause aufgehört hatte. Mit einem weiteren Break erhöhte Zverev zunächst auf 3:0. Doch dann kam Griekspoor zunächst wieder heran und holte sich zwei Aufschlagspiele in Folge.

Diesen kurzen Durchhänger hatte Deutschlands Nummer eins allerdings schnell wieder überwunden. Mit weiteren Assen sicherte sich Zverev auch den zweiten Satz, am Ende hieß es 6:4.

Den dritten Durchgang begann der 24-jährige Deutsche dann ebenfalls mit einem Break. Beim Stand von 4:1 für den Favoriten zeigte Zverev dann erneut ein starkes Aufschlagspiel und servierte drei Asse zum 5:1 (am Ende waren es insgesamt 20 Asse). Wenige Minuten später machte der an Nummer vier gesetzte Deutsche mit einem weiteren Break den Einzug in die zweite Runde perfekt.

Auch die heikle Frage nach dem EM-Highlight zwischen Deutschland und England beantwortete Zverev souverän. "Wenn ich eine Antwort gebe, werde ich vom Platz gebuht", scherzte der deutsche Tennisstar - und hatte die Lacher des britischen Publikums auf seiner Seite, als er grinsend und mit einem Augenzwinkern anfügte: "Ich hoffe, es geht ins Elfmeterschießen."

