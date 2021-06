Publiziert 25/06/2021 Am 08:41 GMT | Update 25/06/2021 Am 08:43 GMT

Drei Landsleuten von der Nummer 178 der Weltrangliste war in den vergangenen Jahren in Melbourne der Sprung ins Hauptfeld gelungen.

Chinas Tennisspielerinnen waren bei den Grand-Slam-Turnieren bislang deutlich erfolgreicher. Li Na gewann 2011 in Paris, drei Jahre später triumphierte sie bei den Australian Open. In Wimbledon erreichte sie dreimal das Viertelfinale. Sogar in der Vorschlussrunde stand 2008 in London Zheng Jie.

(SID)

