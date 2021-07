Ashleigh Barty oder Karolina Pliskova: Wer krönt sich zur neuen Siegerin bei den All England Championships in Wimbledon?

Barty war im Halbfinale gegen Angelique Kerber erfolgreich. Pliskova setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Aryna Sabalenka durch.

Für die Tschechin wäre es der erste Grand-Slam-Titel. Die Australierin gewann bereits im Frühsommer 2019 in Roland-Garros ein Major.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Peer Kuni begrüßt Euch recht herzlich zum zwölften Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Im Finale der Damen trifft die Weltranglistenerste Ashleigh Barty auf Karolina Pliskova. Hier gibt es das Geschehen in London ab 15:00 Uhr im Liveticker.

