Den Golden Slam, die Titel bei allen vier Majorturnieren plus die olympische Goldmedaille, hat in der Tennisgeschichte bislang nur Steffi Graf 1988 erreicht. "Alles ist möglich, und ich habe mich in eine gute Position gebracht, um den Golden Slam zu gewinnen", sagte Djokovic nach seinem Finalsieg in Paris.

Mit einem weiteren Erfolg in Wimbledon würde Djokovic in der "ewigen" Grand-Slam-Liste zu den beiden Rekordhaltern Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) aufschließen, die bislang jeweils 20 Titel bei den vier weltweit größten Tennisturnieren gewonnen haben.

(SID)

