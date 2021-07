Für den ehemaligen Wimbledon-Sieger steht zunächst außer Frage: "Alexander ist einer, der alles mitbringt, von der Schlagtechnik her". Dennoch übt der Tennis-Experte harsche Kritik am derzeit erfolgreichsten deutschen Tennisspieler.

"Ich finde, er hat sich in den vergangenen beiden Jahren spielerisch einfach nicht in einem Maße weiterentwickelt, wie ich mir das von außen betrachtend, ohne Inhalte zu kennen, wünschen würde", erklärte Stich, der am gestrigen Mittwoch vor genau 30 Jahren im Wimbledon-Finale Boris Becker besiegte