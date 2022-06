Tennis

Barbara Schett exklusiv zu Spuck-Eklat um Nick Kyrgios: "Wann wird er lernen?"

Nick Kyrgios hat auf dem Platz in Richtung eines Zuschauer gespuckt, der es ihm gegenüber offenbar an Respekt mangeln ließ. Aus Sicht von Eurosport-Expertin Barbara Schett ein Verhalten, das auf dem Tennisplatz und auch sonst nirgendwo etwas verloren hat. "Wann wird er lernen, das ist die Frage", so die einstige Nummer sieben der Welt.

00:00:46, vor 30 Minuten