Was Djokovic zuvor bereits bei den French Open (85 Siege), den Australian Open (82 Siege) und den US Open (81 Open) gelungen war, schaffte der 35-Jährige nun auch im All England Club.

"In der aktuellen Phase meiner Karriere versuche ich vor allem bei Grand Slams mein bestes Tennis zu spielen. Ich habe 80 geschafft, jetzt nehme ich die 100 in Angriff", sagte der Weltranglistendritte im Oncourt-Interview mit einem Lächeln auf den Lippen.

Ad

In der Bestenliste der Spieler mit den meisten Siegen bei einem einzigen Grand Slam ist Djokovic damit gleich viermal in den Top Ten vertreten.

Wimbledon Bitter! French-Open-Halbfinalist muss Wimbledon kurzfristig absagen VOR 3 STUNDEN

"Dieser Sport hat mir alles gegeben und ich habe ihm viel zu verdanken. Ich liebe es mit meinem ganzen Herzen, meine Leidenschaft ist ungebrochen. Natürlich bin ich kein Youngster mehr, aber die Liebe für diesen Sport brennt weiter in meinem Herzen", so Djokovic.

Djokovic hat gegenüber Federer und Nadal die Nase vorn

Roger Federer knackte die Marke von 80 Siegen in Wimbledon (105), Melbourne (102) und in New York (89), allerdings nicht bei den French Open in Paris (73).

Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal gelang dieses Kunststück hingegen ausschließlich in Roland-Garros. Der Spanier gewann in Paris nicht nur 14 Titel, sondern insgesamt auch 112 Matches, was den absoluten Rekord bei einem einzigen Grand Slam darstellt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Balljunge in Notlage: Britischer Tennis-Star wird zur Retterin

Nadal über Federer: "Das Einzige, was mich stört..."

Wimbledon Fünfsatz-Krimi: Struff verpasst Überraschung gegen Alcaraz VOR 4 STUNDEN